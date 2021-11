Juande: "En Primera, La Rosaleda se caería"

Juande Rivas es un seguro de vida para el Málaga. Desde su irrupción en el primer equipo de la mano de Sergio Pellicer, el central cordobés se ha convertido en titularísimo. La temporada pasada disputó 39 partidos de Liga, la mayoría completos. En esta va por el mismo camino, ya lleva 16 y sólo se perdió uno para que descansara.

"Un reloj suizo", como le calificó en su día un Pellicer del que Juande no se olvida. "Es el entrenador que me ha hecho futbolista, con quien más años he estado. Siempre le agradeceré que me diese esa oportunidad y que confiase en mí, confiando en un momento complicado", ha recordado el defensa en una entrevista con LaLiga.

Ahí ha recordado sus inicios en el Málaga, al que le debe todo. "Es el equipo de mi vida. Llegué siendo un niño. Antes de Málaga no tengo tantos recuerdos, este club me ha dado todo. Por eso es una ilusión estar aquí".

Y por eso sueña con jugar un día no muy lejano con el conjunto blanquiazul en Primera. "Es el sueño de todo jugador, poder llegar a Primera. Si algún lo día consigo con este club, mejor. Por eso trabajo día a día", ha asegurado Juande, quien confía en la presión ambiental que ejerce La Rosaleda para lograr ese objetivo. "Si este año se ve a la gente aprentado en los partidos, imáginate en Primera contra un equipo de los grandes€ el estadio se cae".

Mientras llega ese momento, Juande está disfrutando a sus 22 años de este dulce momento en su carrera, donde ya ha sido hasta capitán. "Quién me iba a decir que iba a llevar el brazalete. Intento disfrutar al máximo y quizás no te das cuenta de esos momentos, pero es un orgullo, un premio. Represento a un gran club, a una gran afición y a una gran ciudad", ha dicho.