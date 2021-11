Del despropósito de Burgos a ser la peor defensa a domicilio de Segunda.

El Málaga CF de José Alberto López es otro equipo lejos de La Rosaleda. Un conjunto sin alma que acumula desilusiones. Y este pasado sábado, en El Plantío, dejó una decepcionante imagen, cayendo por 3-0 ante el Burgos.

Tanto el técnico como el plantel pidieron disculpas tras la derrota. "No hay excusas, no hemos ganado un duelo", dijo José Alberto. No toca otra que agachar la cabeza y reconocer que el Málaga CF acabó sometido en Burgos. Nada que ver con lo que acostumbra a enseñar frente a su grada, en Martiricos.

Y así, lógicamente, lo reflejan los datos. Mientras que el Málaga CF sólo ha recibido tres goles en nueve encuentros disputados en La Rosaleda, los registros dicen todo lo contrario a domicilio. Doctor Jekyll y Mr Hyde.

Tras la goleada encajada en El Plantío, los de José Alberto López ya son la peor defensa de Segunda división a domicilio, con un total de 19 goles recibidos en nueve partidos. O lo que es lo mismo, una media de dos tantos en contra lejos de La Rosaleda.

La primera victoria de la temporada lejos de casa se antoja ya un anhelo. Misión imposible. Especialmente si atendemos a la pegada blanquiazul, con tan sólo seis goles a favor como visitante. Y es que la sonrojante derrota cosechada en Burgos ha dejado frío, de nuevo, a un Málaga CF al que las dos victorias consecutivas en casa ante Tenerife y Las Palmas colmaron de moral y confianza tras la goleada recibida en Cartagena. Ahora, la historia comienza de nuevo.