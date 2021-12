El 1x1: las notas de los jugadores del Málaga en la primera vuelta de la temporada 21-22

La Segunda división ha llegado al ecuador de la temporada coincidiendo con el final de año. 21 etapas que han servido para que los equipos vayan haciéndose a la idea de lo que les espera de cara a la fase decisiva del maratón de plata. Unos han superado sus expectativas, otros han defraudado y la mayoría, en una categoría tan igualada, están a la espera de más competición para ubicarse definitivamente. ¿Y cómo le ha ido al Málaga en estos primeros meses?

Todo nuevo proyecto necesita su tiempo de adaptación. Y uno con 14 caras nuevas entre fichajes y canteranos, y con un nuevo entrenador, se sabía que no podía dar resultados inmediatos. Aunque no han sido malos porque los números dicen que el equipo está a 4 puntos de los playoffs, las sensaciones son bien distintas. Así lo demuestra el descontento generalizado con José Alberto López, a quien un sector de la afición cada vez más numeroso le ha pedido que dimita.

Pero, en un vestuario, los más importantes son los jugadores, los que deben responder sobre el terreno de juego, los que marcan goles y los evitan. Y tras 21 partidos disputados, a punto de comenzar la segunda vuelta de la Liga, llega el momento de evaluar cómo ha sido su nivel, de resumir sus actuaciones y de ponerles notas.

Algunos no han podido ser calificados porque no han jugado lo suficiente para demostrar su nivel. Fichajes como Peybernes o Cufré, suspenden. Todo lo contrario que Víctor Gómez, de los mejores. Hay decepciones con Jairo o Jozabed, cuyo nivel no ha sido el que les recuperó para el fútbol la pasada temporada. Pero también buenas noticias con canteranos que se han hecho con el mando, como Juande Rivas y Kevin.

Todo ello se puede ver con detalle en la galería de notas que hemos preparado para puntuar a los futbolistas del Málaga en esta primera parte del curso futbolístico 21/22.