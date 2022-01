José Alberto, orgulloso de sus jugadores y del fútbol de su Málaga

Estaba satisfecho por la imagen, por las sensaciones, por haberlo dado todo y haber hecho disfrutar a los aficionados. Aunque el resultado no haya sido el de la victoria. Pero José Alberto López no podía disimular su satisfacción tras el partido ante el Sporting. "La gente se puede ir contenta con lo que ha visto y muy descontenta con el resultado. Lo hemos hecho todo, absolutamente todo, para ganar. Siempre lo digo, tenemos que hacer partidos perfectos para ganar. Una acción con un jugador en el área la tenemos que defender mejor y, sin embargo, hacemos un penalti. Y luego, un centro circunstancial acaba en gol", ha explicado el entrenador del Málaga.

Para JAL, "perdíamos de manera muy injusta, podíamos empatar en cualquier momento. He visto un equipo súperintenso con balón y sin balón, generando mucho fútbol. He visto al Málaga que quiero ver todos los domingos. Siempre hay algo que mejorar y estoy fastidiado por haber sólo ganado un punto, pero me gustó lo que vi", ha comentado.

Y en ello ha sido fundamental el recuperar a los lesionados. "Hemos recuperado las armas, teníamos balas de muchísimo nivel en el banquillo, que nos han aportado muchísimo. Los cinco cambios lo han hecho. Hemos sido lo que fuimos durante muchos tramos de temporada, con fútbol, con muchas superioridades para generar. Sin balón fuimos intensos. El Sporting pasó dos o tres veces en la primera mitad del centro del campo. Tras el gol del empate, el equipo quería la victoria. Me quedo con esa reacción de insistir, de no ponernos nerviosos, de tener la paciencia para encontrar situaciones claras de progresión. Se lo he dicho a los jugadores, que este es el camino. Cuando el Málaga me contrató en verano estoy seguro de que es para ver esto. Es lo que queremos ver todos los domingos, en casa y fuera", ha analizado el técnico blanquiazul.

E insistía en que "jugando así se nos van a escapar muy pocos puntos, es el camino. Si no lo conseguimos, la gente se va orgullosa del equipo. Es lo que queremos, ser intensos y dominadores. Es un equipo que a mí me encanta, me veo reflejado en él. En la temporada siempre hay un camino, no cuajan la ideas de manera rápida. Hemos tenido muchos lesionados, con molestias jugando, con otros en posiciones que no eran las suyas, pero compitiendo para ayudar".