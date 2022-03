Víctor Gómez: "Es normal que exijan, pero le pido a la afición que confíen en nosotros"

El lateral diestro pasó revista a toda la actualidad del Málaga

Víctor Gómez concedió una extensa entrevista a ESTADIO Deportivo para repasar toda la actualidad del club blanquiazul, un equipo que ha ido decayendo en la clasificación desde principios de temporada hasta la fecha actual. Un símil que se puede extrapolar al del lateral diestro.

Pasó revista de ello con total sinceridad y transparencia, afirmando el "nerviosismo" latente en el vestuario por la racha negativa y la "ansiedad" por conseguir una victoria que se está haciendo demasiado de rogar.

Esta sería la primera de la era Natxo González, al que destacó su principal diferencia respecto a José Alberto López. También hizo referencia a su rendimiento en el terreno de juego, y a su futuro para la próxima temporada 2022/2023. Además, mencionó otros temas importantes como el debate en la portería (si Dani Martín o Dani Barrio) o la comprensible exigencia de la afición del Málaga CF con la situación presente del equipo.

-Cronológicamente en el tiempo, empecemos hablando por el Cartagena, ¿Cómo se encuentra el vestuario después de que en la última jugada del encuentro Okazaki os quitara de las manos dos puntos de oro?

-Para el equipo fue un palo grande. A nadie le gusta 'perder' en la última jugada del partido, éramos justos vencedores y se te va la victoria en el último suspiro... El equipo está con bien y con mucho ánimo y bien. Se vio un equipo como el de toda la temporada, no como el de este último tramo. El equipo tiene ganas de seguir demostrando que quiere más y queremos ya sumar de tres en tres.

-Parece que todo es cuestión de lograr una victoria que os quite la presión añadida de ver el descenso tan cerca...

-Estamos en el proceso de encadenar una victoria que nos dé confianza. Hay jugadores a los que nos está faltando la confianza, -se ve desde fuera- que teníamos a principios de temporada. Una victoria nos la puede devolver.

-Es evidente que Natxo y José Alberto son polos opuestos, se ve a simple vista. ¿Qué diferencias encuentras en un técnico y en otro?

-Son personas totalmente diferentes. Natxo es más tranquilo como lo veis en ruedas de prensa o en los partidos. José Alberto es mucho más activo, habla más. Son totalmente diferentes. Cada uno propone cosas distintas y nosotros debemos adaptarnos a lo que nos toca y en eso estamos.

-Como el equipo, Víctor Gómez ha sufrido una descenso en el rendimiento. ¿A qué se debe esta bajada de nivel desde principios de temporada hasta ahora?

-Creo que son fases de la temporada, influye muchas cosas, no es nada psicológico ni físico, son rachas de un jugador donde te encuentras con más o menos confianza. Hay cosas que antes te salían solas y ahora están costando que salgan más. Es normal que la afición nos apriete para que demos el máximo nivel, pero nosotros siempre queremos dar el máximo. Somos personas y nos equivocamos también. Ese nerviosismo que tenemos a veces en el campo nos hace fallar más. Pido paciencia y que no se preocupen porque nos vamos a dejar la vida en el campo.

-El Málaga encaja muchos goles. Un total de 43 en las 29 jornadas disputadas hasta el momento. Una cifra que evidencia el gran problema del equipo.

-No debemos mirar los números, sino el partido próximo. Tenemos que intentar hacer lo que hicimos el partido pasado, tener ocasiones claras e intentar marcar más que el rival. Estamos en un momento que parece que nos hacen goles fáciles, pero son golazos porque no les estamos regalando nada a nadie. Estamos centrados en el trabajo y en vencer allí. El estado de la defensa va por rachas. Hay momentos donde hemos defendido bien y es verdad que otras mal porque no te meten goles así como así. Hay partidos donde la defensa ha jugado muy bien y aún así te encajan gol. Son rachas negativas como la del gol del Cartagena. La línea que tenemos es la que hay que seguir, tener la portería a cero en cada partido. Es este el camino.

-El debate de la portería trajo mucha cola. Ahora parece que Barrio es fijo. ¿Influye las rotaciones en la confianza y rendimiento de la defensa?

-Lo externo no nos concierne. Lo que diga el debate no nos interesa. Estamos en el Málaga para competir y ganarnos un puesto, y a partir de ahí que juegue quien quiera el míster. En la portería han jugado los dos, son cosas técnicas y sus razones tendrá. Yo solo puedo decir que me llevo genial con los dos, no hay problemas con ninguno. Son cosas de Natxo y nosotros debemos estar centrados en lo que nos toca.

-La afición del Málaga, como has comprobado, es exigente. Ya se vivió un momento tenso donde los capitanes salieron a hablar con varios hinchas. ¿Qué se le puede decir a la afición en estos momentos complicados?

-El Málaga es un club de Primera División, y es normal que nos exijan. También por las expectativas creadas al principio donde empezamos como un tiro. Hemos demostrado que podemos. Es algo de lo más natural posible que te exija tu afición, es normal que nos aprieten. Este fin de semana se vio que la afición está con nosotros. Todo el mundo está con nosotros, y más si hacemos un buen partido y le damos de comer. Solo les pido que confíen en nosotros porque el equipo está al cien por cien, sabemos que están al máximo y eso nos da fuerzas. Que estén tranquilos que sacaremos esto juntos.