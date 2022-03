Ontiveros sobre su culebrón: "Manolo lo hizo para meterse a la afición en el bolsillo"

El marbellí dio su versión de lo ocurrido en el pasado mercado de verano

"Soy una persona que si da su palabra, no falla". Fue la frase utilizada por Manolo Gaspar para definir el 'desplante' de Javi Ontiveros al Málaga CF. Cuando el jugador lo tenía todo cerrado con la entidad de Martiricos, decidió marcharse a Osasuna, equipo de la Primera División. Una decisión que no gustó en Martiricos y, por ende, a su propia afición, quien montó en cólera contra el marbellí. Incluso se llegaron a escuchar en La Rosaleda cánticos despectivos hacia el extremo.

Este próximo sábado en el estadio Fernando Torres, Fuenlabrada y Málaga se ven las caras. En el cuadro madrileño milita actualmente Ontiveros, quien ha querido dar su versión de lo ocurrido el pasado verano. "Para todos he quedado bastante mal, pero es que no era así la realidad. No pude hablar y nadie ha escuchado mi versión. Ni la versión de los más cercanos a mí", decía en primer lugar en una entrevista para Diario Sur. A lo que proseguía cargando contra el director deportivo: "Sólo han escuchado la versión de Manolo Gaspar, que hizo eso para meterse a la afición en el bolsillo".

Con los contratos en la mesa del paleño y con un acuerdo total con el Villarreal, Javier Ontiveros afirmó que le había comunicado a Manolo que si venía "algo de Primera, quería jugar en Primera División. Él contó en rueda de prensa que lo dejé tirado cuando no fue así". Aclarando su postura, el interés del Málaga por hacerse con los servicios del marbellí no era el único. También llamaron a su puerta muchos otros clubes de Segunda División: "Le dije que si bajaba a Segunda era sólo para jugar en el Málaga, no había otro equipo más. Me llamaron todos los equipos de Segunda y solo quería ir al Málaga".

Aclarando su postura después de muchos meses en silencio, Ontiveros reconoce que no es buen momento para regresar. Todavía la crispación de la afición contra el jugador sigue latente. "Ahora mismo no volvería porque la gente me tiene odio, pero no es así. En un futuro puede ser que ojalá vuelva allí". Declarado malaguista, confirmó que "no estaba en el aeropuerto" con rumbo a la Costa del Sol cuando sonó la llamada de Osasuna.

Criado en la cantera blanquiazul, el habilidoso atacante admitió que le dolió mucho todo el revuelo que se armó en su contra: "Esas cosas duelen porque yo he salido de allí de Málaga y soy malaguista. Tenía muchas ganas de ir a Málaga, pero también el corazón me decía que quería jugar en Primera. Hablé con la familia y elegimos esa posibilidad. Mi corazón siempre será del club".

Reencuentro con Manolo Gaspar y el Málaga



Como profesional, esta será la primera vez que Ontiveros se enfrente al Málaga CF. Lo había hecho anteriormente en cantera, con el Betis y con el Vázquez Cultural, sus equipos de la infancia antes de recalar en el cuadro boquerón. Se reencontrará así con Manolo Gaspar y con el Málaga en un partido vital para el Fuenlabrada, que necesita ganar si quiere seguir teniendo posibilidades de conseguir la permanencia. Precisamente, parte de las opciones de vencer pasan por las botas del marbellí, el peligro más incesante de los madrileños.