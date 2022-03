El Málaga pierde adeptos entre sus seguidores

La Peña Malaguista Benamiel anunció su cese a los desplazamientos para apoyar al equipo

El Málaga no solo pierde puntos por el camino contra rivales directos, sino que también pierde adeptos entre los seguidores más fieles. Con motivo del último resultado desfavorable para los intereses blanquiazules donde hubo un desplazamiento masivo de aficionados a Fuenlabrada para apoyar al club, la Peña Malaguista Benamiel comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter que "no volverá a desplazarse hasta que cambien mucho las cosas".

Además de la imagen del equipo y de los jugadores en este tramo de temporada, esta peña situada en la localidad de Benalmádena y una de las fijas en cada travesía también expuso otra razón clave para el cese de viajes: "Para nosotros viajar es motivo de celebración, disfrute y una fiesta del fútbol para hermanarnos entre malaguistas y otras aficiones, hacer nuevas amistades y si cabe disfrutar, valga redundancia, de haya donde vamos".

Continuaba expresando el malestar del colectivo: "La violencia y delincuencia no la entendemos como parte del fútbol, y mientras sea parte de los desplazamientos blanquiazules nosotros no la apoyaremos no participando en futuros viajes". Según comenta la peña, algún incidente vivido en Fuenlabrada sería el detonante final para cortar de raíz el apoyo al Málaga CF a domicilio.

Fundada en 1995, la Peña Malaguista Benamiel quiso agradecer en el mismo comunicado la ayuda proporcionada por miembros del club de Martiricos para "volver a ser una peña con nombre", así como a la Federación de Peñas y a los desplazados en cada viaje lejos de la Costa del Sol. De manera "irrevocable y unilateral" no habrá un cuarto desplazamiento después de los vividos esta temporada en Cartagena, Alcorcón y recientemente en Fuenlabrada.

Mal momento para que el Málaga pierda adeptos, pues la situación actual requiere del máximo apoyo posible ante la situación del equipo en cuanto a puesto clasificatorio se refiere. Desilusionada con el rendimiento de los jugadores, ya La Rosaleda notó las últimas jornadas un cuantioso descenso de espectadores en las gradas.