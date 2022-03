El líder del vestuario del 'EuroMálaga' señala a los capitanes actuales

Ignacio Camacho habló sobre la importancia del vestuario para salvar la situación

La situación del Málaga roza lo crítico. Por resultados y clasificación (a seis por encima del descenso), con los infinitos problemas económicos y judiciales, y ahora también por las posibles grietas en el propio vestuario. Es este último asunto el más comentado durante la semana en clave blanquiazul. Por aficionados, medios de comunicación e incluso ex malaguistas de peso en la historia del club.

Lo hicieron, por ejemplo, Jesús Gámez y Sergio Sánchez, de la época en Champions League, o Fernando Sanz, ex jugador y presidente del club. Todos coincidiendo en la importancia de la unión de la plantilla para salvar la categoría. Esta misma tarde, en los micrófonos de Cope Málaga, también hizo lo propio Ignacio Camacho, capitán y líder del vestuario en su etapa como blanquiazul. Tiene galones, se lo ganó en los cerca de 200 partidos que disputó con la elástica malacitana.

Por ello, no dudo en hablar alto y claro: "A día de hoy el vestuario es muy importante, con gente comprometida, y que sepa lo que es el Málaga. Me acuerdo de los jóvenes Samu García, Castillejo, Darder o Fornals€ Estaban dispuestos a dar un paso al frente. Hay que dejar de mirar al lado e ir todos juntos". Mensaje en general, y en particular a los jóvenes -alguno de ellos malagueños- de la actual plantilla.

No quedó ahí su mensaje a los jugadores. Profundizó y dio nombres a priori capaces de, por personalidad, experiencia y jerarquía -la misma que portaba Camacho en sus siete temporadas en la Costa del Sol-, estimular y motivar a los compañeros. "No me gusta hablar de lo que pasa en el vestuario porque no lo vivo, pero me extraña que Lombán, Escassi o el propio Manolo no hayan instaurado eso de apretar al resto. Una de las cosas que teníamos buenas en Málaga era la unión total. Sin fisuras", decía el centrocampista maño.

"Es fácil opinar desde fuera, pero los jugadores seguro que quieren sacar esto adelante. Está claro que hay que unirse, ir todos a una. No vale echarse a un lado. Y sé que con el apoyo de la afición sacarán esto. No lo dudo", confiaba en que se logrará la permanencia.

Camacho recuerda los vestuarios en su etapa de jugador



Pasó por muchos vestuarios Ignacio Camacho. Vivió de todo, desde una Champions League con el escándalo de Dortmund o situaciones complejas al borde del descenso. Recordando su etapa de jugador, el maño mencionó la clave de todo, la unión entre compañeros: "Había conexión en mi época y había que correr por el compañero. Tuvimos una camada muy buena de gente joven, había gente buena, y estaban dispuestos a ir a la guerra".