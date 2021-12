0-6. Media hora buena del Mallorca noquea al Llanera

Oviedo, 16 dic (EFE).- El Mallorca consiguió el pase a la siguiente ronda de Copa en la segunda mitad gracias a su acierto a balón parado, aspecto del juego con el que logró tres de los seis goles que acabó marcando a un Llanera (0-6), que soñó en grande hasta el descanso, al que llegó con empate a cero en el marcador.

Los asturianos firmaron un inicio de partido a la altura de la eliminatoria, muy competitivo e igualado en lo que a llegadas se refiere, con una importante presencia en campo rival de los llanerenses, que en los primeros diez minutos tiraron a puerta tres veces aunque sin poner en verdaderos apuros a Leo Román.

El conjunto bermellón no despertó hasta el cuarto de hora de partido, cuando encadenó cinco ofensivas consecutivas contra la portería defendida por Pablo Díez, pero las ocasiones más peligrosas no llegaron hasta la media hora de juego, con dos tentativas claras que no supieron materializar ni Abdón Prats ni Febas.

El esfuerzo del Llanera por mantener controlado el encuentro no encontró su premio, sino que se topó de frente contra un vendaval mallorquín que no mostró clemencia ante los asturianos y marcó cuatro goles en media hora.

El primero, obra de Sedlar, llegó a balón parado en un saque de esquina lanzado por Kubo, mientras que el segundo, solo cinco minutos después, lo materializó Mboula desde la frontal con un tiro cruzado.

El tercero volvió a tener a Sedlar y a Kubo como protagonistas, aunque en esta ocasión el japonés asistió al central serbio desde la derecha, y el cuarto, que acabó por noquear a los locales, también llegó a balón parado y se lo apuntó el otro central del conjunto balear, Gayá.

Con un Llanera ya abatido, los de Luis García Plaza durmieron el partido y redondearon la goleada con dos tantos más: uno obra del canterano Javi Llabrés a pase de Ángel, y otro fruto de un mano a mano de este último que acabó sellando el set bermellón.

- Ficha técnica:

0 - UD Llanera: Pablo Díez; Crespo (Guille Vaamonde, m. 67) Espinar (Saha, m. 70), Arango, Arguelles, Guille Thompson; Matías Fernández (Celes, m. 60), Martín (Pape, m. 60), Viti González, Javi Sánchez (Omar Sampedro, m. 60); Junior Romaric.

6 - RCD Mallorca: Leo Román; Antonio Sánchez, Josep Gayá, Sedlar, Brian Oliván (Jaume Costa, m.46); Battaglia (Salva Sevilla, m. 75), Kubo (Kang-in Lee, m. 67), Febas; Mboula, Fer Niño (Llabrés, m. 67) y Abdón Prats (Ángel Rodríguez, m. 75).

Goles: 0-1, M. 50: Sedlar. 0-2, M. 55: Mboula. 0-3, M. 62: Sedlar. 0-4, M. 74: Gayá. 0-5, M. 78: Llabrés. 0-6, M. 87: Ángel Rodríguez.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Colegio vasco) amonestó al local Matías Fernández (29?) y al visitante Fer Niño (33?)

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda ronda eliminatoria de Copa del Rey, celebrado en el Nuevo Ganzábal (Langreo, Asturias) ante 1.000 espectadores.