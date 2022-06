El Mallorca quiere, pero Muriqi aparca cualquier decisión sobre su futuro.

El delantero de Kosovo se encuentra concentrado con su selección nacional

Una de las claves para que el RCD Mallorca obtuviera la permanencia en LaLiga ha sido el buen rendimiento que le ha dado Vedat Muriqi, delantero de Kosovo, que llegó en el mercado de invierno en calidad de cedido procedente de la Lazio. El balcánico, una vez finalizada la temporada, tiene que regresar a la escuadra italiana después de que el conjunto balear no pueda ejecutar la opción de compra que tenia sobre él, la cual ascendía a los 13 millones de euros. A pesar de esto, Pablo Ortells, director deportivo bermellón, busca rebajar ese precio y llegar a un acuerdo para que el ariete continúe en el RCD Mallorca. Por el momento, no hay acuerdo y el propio Vedat Muriqi aparca cualquier decisión sobre su futuro. Así se manifestó durante la concentración con su selección.

"Me da igual, ahora que acabó la temporada estoy totalmente centrado en la selección. Me quedan tres partidos y luego un mes de vacaciones. Me siento cansado psicológicamente porque luchar contra el descenso es muy duro. Ahora no estoy pensando en mi futuro. Estoy completamente concentrado aquí. Tengo contrato con un equipo y continuaré la pretemporada allí y luego tenemos que tomar una decisión. Estoy bajo contrato y lo haré", argumentó el kosovar, dejando en el aire y sin aclarar dónde jugará la próxima campaña.

Durante el paso de la temporada, medios italianos habían adelantado que ante la imposibilidad de comprar a Vedat Muriqi, el RCD Mallorca estaba sondeado el mercado de fichajes, llegando a sondear las opciones de Tony Sanabria o Simone Zaza, ambos del Torino, pero todo se quedó ahí, porque hace unos días MARCA adelantó que el plan del RCD Mallorca es retenerlo. Aun así, el delantero también cuenta con el interés de un Fenerbahce que ya lo tuvo en sus filas.

A sus 28 años de edad, Vedat Muriqi tiene contrato con la Lazio hasta el verano de 2025. En los 16 partidos que jugó con el RCD Mallorca, el futbolista de Kosovo anotó cinco goles y dio tres asistencias que resultaron, a la postre, decisivos para que el conjunto balear haya obtenido la salvación en Primera división, la cual cerró en la última jornada con una victoria en el estadio de El Sadar contra CA Osasuna por 0-2.

Después de atar la continuidad de Javier Aguirre, su entrenador, y la de Pablo Maffeo, que fue comprado al Stuttgart, los esfuerzos de mercado del RCD Mallorca ahora se centran en Vedat Muriqi.