Kolarov: ´Hay que demostrar al Madrid que ellos son los visitantes´

Roma, 26 nov (EFE).- El serbio Aleksander Kolarov, lateral del Roma, consideró este lunes que su equipo deberá "demostrar al Real Madrid", su rival este martes en la Liga de Campeones, que "ellos son los visitantes", presionando al conjunto madridista desde el primer minuto.



"El Roma en Madrid (cuando cayó 0-3) no estuvo a la altura del Roma que juega en 'Champions', mañana jugamos en casa y tenemos que demostrar al Madrid que ellos son los visitantes. Hay que salir fuerte y tratar de ganar el partido", dijo Kolarov, en la rueda de prensa previa al duelo europeo del romano estadio Olímpico.



Tras el duro revés en el Santiago Bernabéu, los romanos ganaron tres partidos consecutivos en Europa, con goleada 5-0 al Viktoria Plzen y triunfos 3-0 y 2-1 ante el CSKA Moscú, por lo que llegan a la cita del martes como líderes juntos al Real Madrid, con 9 puntos.



El serbio negó que al Roma, que está viviendo un momento complicado, culminado en la liga italiana con la derrota 0-1 sufrida el sábado ante el Udinese, le haya faltado motivación para ganar, y subrayó que habrá que saltar al campo "como hombres" antes que como jugadores.



"Nunca me faltaron ganas de vencer. Puede pasar que se pierda un partido, o dos o tres. Estoy convencido de que mis compañeros no juegan para perder. Sabemos que no estamos pasando por un óptimo momento, pero la dificultad no la siento. Es más, a mí me gustan estos momentos en los que no todo va como uno quiere", afirmó.



"Allí salen los hombres y no los jugadores. Hay que encarar los partidos no como jugadores sino como hombres. Este es el camino. Y la manera de pensar", agregó un determinado Kolarov.



El lateral serbio tampoco dio importancia al notable cambio de rendimiento entre la Serie A (Primera división), con cinco victorias en trece jornadas, y la Liga de Campeones, con nueve puntos en cuatro encuentros, al considerar que es una casualidad.



"La 'Champions' es particular, pero creo que es un caso. El equipo en la liga está sufriendo pero estoy seguro de que al final alcanzaremos nuestro objetivo. Hay que empezar a ganar algún partido liguero", declaró.



Además, añadió: "En la Serie A no puedes infravalorar a nadie. Sabemos cuanto es importante ganar estos partidos con los equipos pequeños. Estoy seguro que desde hoy haremos nuestro camino, que es nuestro deber y que está sobre todo a nuestro alcance".



El Roma encarará el cruce con el Real Madrid con una larga serie de bajas ilustres, como la del capitán, Daniele De Rossi, los argentinos Javier Pastore y Diego Perotti, Lorenzo Pellegrini y la duda del portero sueco Robin Olsen.



"Contra el Madrid sería un partido complicado igual, también con De Rossi o Pellegrini. Pero estoy convencido de que al Madrid le costará contra nosotros", zanjó Kolarov, concentrado para conseguir un resultado positivo y sellar el pase matemático a los octavos de final de la Copa de Europa.



Kolarov, asimismo, se refirió al hecho de que el Roma contará el martes con el apoyo de 60.000 personas, y subrayó que trabaja siempre al máximo para alcanzar los resultados.



"Siempre tenemos a nuestros aficionados que nos alientan. Si están enfadados es un derecho que tienen. Hago mi trabajo al máximo y lo hice desde el primer momento en el que empecé a jugar al fútbol", dijo. EFE



am/lm