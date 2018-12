Solari, nueva defensa a Bale: "Hizo un golazo en Roma pero se olvida rápido"

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, realizó una nueva defensa del galés Gareth Bale, su "compromiso" y rendimiento en los últimos partidos, descartó que tenga ninguna lesión y recordó que hace poco "hizo un golazo en Roma", pero con él "se olvida rápido".

Bale podrá jugar ante el Huesca. Así lo confirmó Solari pese a que el galés pasó gran parte de la semana entrenando fuera del grupo y a un menor ritmo. El técnico madridista aprovechó para defender nuevamente la entrega de su jugador.

"No se marchó lesionado, con alguna molestia que es normal tras un gran esfuerzo por su trabajo ante Valencia, Roma y Eibar", aclaró.

"A veces los esfuerzos se hacen y no salen las cosas porque hay un rival que hace por ganarte. Bale mostró su compromiso y eso se ve, después un jugador puede estar más o menos acertado, pero no tengo nada que recriminarle. Está haciendo los esfuerzos, a parte hizo un golazo contra la Roma pero se olvida rápido", reivindicó.

En una corta rueda de prensa en la que no hubo preguntas sobre Isco Alarcón y su situación, los otros nombres propios sobre los que respondió Solari fueron Keylor Navas, Marcos Llorente y Toni Kroos.

Sobre el momento del portero costarricense, relegado a jugar solo la Copa del Rey, el técnico madridista respetó sus sentimientos y le animó a seguir luchando por el Real Madrid.

"No soy quien para recomendar nada a nadie. Intento que trabajen, que estén contentos y comprometidos, ese es nuestro trabajo. Los sentimientos de cada jugador son siempre válidos e innegables. Siempre he pensado que el Real Madrid es el club más grande del mundo y no hay mejor sitio", dijo.

Regresó a los elogios Solari cuando habló de Marcos Llorente: "Había jugado poco y por eso nunca se sabe cual es el rendimiento que pueda dar. La falta de competencia es difícil para el futbolista, sobre todo cuando es prolongada. Que haya entrado tan bien en partidos tan importantes tiene mucho mérito y habla muy bien de él como profesional, de lo que ha hecho meses y años".

"Es lo más difícil del futbolista, mantenerse bien sin jugar y el que lo logra está mejor preparado. Entrenarse sin competir es duro, pero es la vida del futbolista para estar bien cuando le toque jugar", analizó.

Por último, valoró el estado del alemán Kroos, convencido de que estará recuperado de su rodilla para jugar el Mundial de Clubes: "Me remito al parte médico porque es un área que manejo menos y no quiero cometer errores, pero lo veo bien, progresando bien. A priori no creo que tenga ningún problema".