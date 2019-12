Un palo de golf, un 'tacatá' o un ladrillo, los regalos de la plantilla del Real Madrid

Como suele ser habitual por estas fechas, el conjunto blanco ha celebrado la cena navideña donde el equipo al completo se reúne para fortalecer al equipo y encarar la segunda parte del campeonato. En una reunión donde destacaron las ausencias de Benzemá y Kroos, los componentes de la plantilla blanca celebraron un amigo invisible lleno de bromas y vaciles.

Probablemente, el regalo más destacado y que más risas sacó entre los jugadores fue un palo de golf para Gareth Bale. Marcelo fue el autor de la broma, haciendo alusión a la famosa imagen del galés celebrando el pase de su selección a la Eurocopa con una bandera donde se podía leer: 'Wales. Golf. Madrid. In that order'. Sin embargo, no fue el único regalo trampa de la noche.

Otro objetivo de las bromas fue Lucas Vázquez. El internacional español recibió unas pesas, en referencia a la lesión que sufrió hace unas semanas cuando una de estas le golpeó en un dedo del pie provocando una fractura. En esta línea también se le regalo un andador a Marco Asensio, quien está de baja desde la pretemporada y no se espera que participe en partido alguno en la presente temporada.

Los más jóvenes también fueron el centro de las bromas. Mientras que a Vinícius Jr. se le regalaba un peluche, a Brahím Díaz le tocó recibir diversos juguetes infantiles, ambos regalos en clara referencia a la corta edad de los protagonistas. Por su parte, el serbio Luka Jovic recibió un diccionario de español, con el que sus compañeros le animan a aprender el idioma con mayor celeridad. Pero posiblemente el presente más extraño de toda la noche le tocó al internacional francés Mendy, quien recibió un ladrillo.

De esta forma el conjunto blanco quiso dejar atrás las numerosas polémicas en torno al equipo y centrarse en el complicado tramo de temporada que afronta en las próximas semanas, con sendas visitas a Mestalla y el Camp Nou de forma consecutiva, y para las que no podrá contar con los lesionados Hazard y Marcelo, bajas confirmadas hasta el próximo año.

Pero antes de estos encuentros lo blancos tendrán que recibir al RCD Espanyol en el Santiago Bernabéu el próximo sábado a las 13:00 horas y visitar al Brujas en el Jan Breydel en la jornada final de la fase de grupos de la UEFA Champions League, donde los blancos ya no se juegan nada pues tiene asegurado el pase como segundos de grupo.