Dani Ceballos: "El Betis es una opción; quiero ser feliz jugando otra vez"

Nunca ha ocultado sus colores. Ni siquiera tras su abrupta salida en el verano de 2017 en dirección a Chamartín. Desde entonces, siempre ha luchado por limpiar su nombre. Ni siquiera está representado ya por la agencia a la que muchos culpan de aquella 'fuga'. El caso es que Dani Ceballos ha dejado pasar el tiempo y, con los ánimos enfriados, aprovecha cualquier ocasión para dejarse querer por el equipo que le hizo explotar como profesional.

Guiño tras guiño, el utrerano se deja querer en un buen momento de su carrera, no en pleno declive, que sería más fácil. Cedido hasta final de la 19/20 en el Arsenal, el mediocentro sueña con un regreso a LaLiga, donde el Real Madrid prefiere que no esté cedido, para llegar mucho mejor preparado a la próxima Eurocopa de 2021, su sueño. Sabe que para estar en las quinielas de Luis Enrique, admirador confeso de su fútbol, debe jugar los máximos minutos posibles donde sea importante. Y lo sería en Heliópolis.

Cuestionado en la madrugada de este viernes en 'El Larguero' de la Cadena Ser por un hipotético regreso al Betis, volvió a ser claro: "Es una opción. No cierro la puerta a jugar en ningún club. LaLiga me viene bien. Mi objetivo es jugar el año que viene y difícilmente en el Real Madrid pueda jugar 40 partidos siendo importante. Este año he sido feliz jugando y el año que viene quiero hacer lo mismo".

Sin querer ahondar en su falta de feeling con Zidane, Ceballos sabe que tendrá más opciones en otros destinos. Y, precisamente ahora, le interesa exprimirlas. "Estar en la Euro es mi objetivo. Lo voy a dar todo y va a depender de mí. Si doy un gran nivel, estoy seguro de que voy a estar ahí y vamos a hacer una gran Eurocopa", finalizaba el centrocampista, por el que puja también el Valencia.

El gran problema, como siempre, es la carestía de la operación, pues al sueldo de Dani (el más bajo de la plantilla madridista, pero sería del primer escalón bético) se une el deseo merengue de obtener réditos económicos por un nuevo préstamo. Seguro que, llegado el caso, el protagonista presionaría un poco para completar el círculo y volver a sus orígenes, obteniendo la redención ansiada.