Ceballos, más claro, imposible: "Pertenezco al Arsenal, pero mi equipo es el Betis"

Se puede decir más alto, se puede decir más veces -aunque no van pocas, precisamente-, pero Dani Ceballos ya no lo puede decir más claro. "Pertenezco al Arsenal, pero el club de mis amores es el Betis y siempre lo será". Poco se puede añadir a esa frase, pero el centrocampista utrerano lo ha acompañado de una sentida arenga a los verdiblancos de cara al derbi en el campo del Sevilla FC y, como el que no quiere la cosa, ha recordado que el año que viene hay Eurocopa y Juegos Olímpicos y él busca un equipo en el que "poder sentirse importante" para llegar lo mejor posible a esa cita.

"¿Qué habría estado haciendo ahora sin la pandemia? Pues creo que habría estado concentrado para la Eurocopa. Mi objetivo jugar Eurocopa y a continuación los Juegos, ya que te respetan la edad (tendrá 24 el próximo verano). Sé que el míster confía en mí. Va a depender de mi temporada, de mi rendimiento, de si llego en condiciones y sin lesiones... Físicamente me encuentro bastante bien, durante el confinamiento no he parado de entrenarme. Me ha venido bien para resetear y creo que afronto el final de temporada en un buen momento", ha relatado.

"Busco un equipo que me dé galones, en el que me sienta importante", ha agregado el actual jugador del Arsenal, donde está cedido por el Real Madrid, de cara a un futuro a corto plazo que, sin embargo, le queda ahora "muy lejano". "Ni el mejor futurólogo puede predecir lo que va a pasar", ha señalado, enigmático, sobre un posible cambio de aires a partir del próximo verano. Este curso, en Londres, "no ha sido un año fácil".

"Empecé con mucha ilusión, con un nuevo reto, en otra liga... Unai me dio mucha confianza y el único que había jugado los primeros 17 partidos era yo. Entonces me llegó una lesión, que fue muy complicada y la primera que he tenido en mi carrera, y estuve tres meses parado. Ahora estoy bien y ya he dicho que quiero triunfar en el Arsenal. El fútbol en Inglaterra es una religión, se vive de una manera distinta. Se respira fútbol por los cuatro costados", señala, fijando su mente "en el partido aplazado del día 17 contra el Manchester City". "No está mal para empezar", ha añadido, antes de volver a pronunciarse sobre su posible vuelta al Betis.

En este sentido, entiende que por fin se ha rebajado el nivel de crispación con la actual directiva heliopolitana, a la que ha elogiado por su gestión, y con el beticismo, que no entendió su abrupto adiós en 2017. Ceballos ha recordado con autocrítica aquel episodio y ha explicado los motivos por los que tomó aquella decisión: "Nunca he hablado sobre eso. Yo me fui de un Betis que peleaba por el descenso, que siempre estaba muy lejos de Europa. Me llega una oferta del Real Madrid tras hacer un gran Europeo sub 21 -fue elegido MVP- y entendí que era el momento de dar un gran paso en mi carrera y de irme al mejor equipo del mundo".

Por si hay quien no lo entiende, lo explicó aún más. A su juicio, el Betis al que podría volver es muy diferente del club del que decidió marcharse hace ahora tres años. "Siendo realistas, tiene equipo para estar entre los seis primeros de la LaLiga. Tiene jugadores de muchísima calidad, cuenta con internacionales en cada puesto y tiene que pelear año tras año por estar en Europa y por ser unos de los clubes más importantes de España. Ya lo es por masa social, pero también tiene que serlo deportivamente. A nivel de palmarés, creo que el Betis necesita sentirse importante y va en esa dinámica en los últimos dos años. Espero que pueda seguir así", ha deseado.

Ceballos explica su tatuaje del Betis, que se ha hecho viral



En una historia de Instagram, Dani Ceballos compartió hace unos días una imagen de un tatuaje muy importante para él: es una silueta suya con la camiseta del Betis celebrando un gol en la temporada de su consagración en Primera división al lado de una fecha de lo más significativa: 26/04/2014, el día que Gabriel Humberto Calderón le llamó para que entrase al campo en sustitución de Lorenzo Reyes y viviese así su debut con el primer equipo heliopolitano, un día que no va a olvidar jamás.

La fotografía con el tatuaje se ha hecho viral y ha sido interpretada como el guiño definitivo al Betis. En esta línea, Ceballos ha explicado el tatuaje, que no es suyo, y ha redundado en sus elogios y en su amor por el club en el que se formó: "El tatuaje no es mío, es de mi padre. Aparece mi madre, con un rosario, y al lado estoy yo, celebrando mi primer gol en Primera división con el Betis, contra el Eibar, y la fecha de mi debut con el primer equipo".

"Es un tatuaje muy significativo para mí y para toda mi familia", ha detallado, antes de insistir en lo mucho que significan las trece barras para él: "Mi equipo es el Betis, es el equipo de mis amores, es el que me ha hecho crecer como futbolista y como persona y el sentimiento que yo tengo por este club no va a cambiar nunca". Pues eso, que a buen entendedor, con pocas palabras basta.