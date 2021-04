La espantada de Cristóbal Soria en El Chiringuito.

Uno de los tertulianos más famosos y a la vez polémicos de El Chiringuito por criticar casi todo del Real Madrid es Cristóbal Soria. Y anoche, tras la gran actuación de Vinícius ante el Liverpool, el exdelegado del Sevilla FC no pudo más.



El delantero brasileño ha sido una de sus dianas preferidas desde su llegada al Real Madrid y tras su doblete tuvo que aguantar las bromas de sus compañeros, especialmente de Tomás Roncero, que apareció con la camiseta del '20' blanco y bailando en su cara.



Soria se comprometió a cantar su tema sobre Vinícius micro en mano al principio del programa pero cuando le llegó la hora no pudo y finalmente abandono el programa con maleta incluida para sorpresa de todos sus compañeros que no daban crédito a la escena.







?? ESPANTADA de @cristobalsoria ??



?? NO es capaz de CANTAR su tema de Vinicius y ABANDONA el plató de #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/Ph8ydU0xGB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 7, 2021