Empujan a Mariano al Sevilla tras rechazar a Getafe y Rayo; las condiciones del delantero para salir

Monchi busca un delantero entre sus prioridades para este verano, aunque no ha realizado ningún movimiento por el madridista, quien fue objetivo años atrás

El Real Madrid sigue dando pasos en su planificación para la 22/23, habiendo llegado ya Aurélien Tchouaméni y Antonio Rudiger. Futbolistas como Isco, Bale o Marcelo son ya historia en el Real Madrid, al que se le atraganta otro de los jugadores que no cuentan para Carlo Ancelotti. Se trata del hispano-dominicano Mariano Díaz, al que le resta un año más de contrato y apenas acumula ritmo competitivo durante sus últimas cuatro temporadas como blanco.

Con Benzemá por delante, la intención de Florentino y el Real Madrid es darle salida a Jovic y Mariano, quedándose con un Borja Mayoral que ha rendido a buen nivel en Getafe este pasado curso. "El Getafe está intentando que acepte una oferta que le ha puesto encima de la mesa, pero estamos valorando lo que hay en el mercado. Ahora mismo tiene un gran peso el tema de que el Real Madrid le dé mucho cariño", ha explicado el propio agente del canterano merengue, Alejandro Camaño, en Bernabéu Digital.

Una declaración de intenciones que fuerza aún más la salida de Mariano, quien ya ha demostrado que no se encuentra incómodo con su situación y que amenaza con quedarse otro año más en el Bernabéu, aunque se lo pase prácticamente en blanco. El delantero es feliz en Madrid y en el Real Madrid, donde percibe cinco millones de euros netos por temporada.

Según la Cadena Ser, la postura de Mariano sigue siendo la misma de los últimos veranos. No tiene prisa por salir y sólo lo hará si llega una oferta que contente a todas las partes. Para ello, el delantero solicita que se le mantenga la ficha y, además, que se trate de un equipo en el que no dé un paso atrás. Sin ir más lejos, ya ha descartado el interés del Rayo, habiendo rechazado también el de un Getafe que estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico importante si sale Enes Ünal y no consigue retener a Mayoral otro curso más. La cláusula del turco es de 40 millones de euros, aunque podría salir por menos. En cualquier caso, una operación muy importante para las arcas azulonas, lo que llevaría a Ángel Torres a ir a por Mariano, según Marca.

A Mariano, en cualquier caso, no le acaba de contentar el recalar en el Coliseum, por lo que no descarta agotar su contrato y marcharse libre el próximo curso, cuando ya se vería obligado a rebajar sus exigencias.



El Sevilla FC no ha realizado ningún movimiento por Mariano este verano

Rebajarse la ficha, según diversas fuentes, sólo sería una opción si acabara llegando un equipo 'top' que le asegurase participar en Europa. Y preferentemente, en LaLiga. De ahí que muchos pongan sus ojos en un Sevilla FC que entre sus prioridades para el próximo curso está el reforzar su delantera y que ya lo ha pretendido en diversas ocasiones, una de ellas estando muy cerca de conseguirlo, aunque sin Monchi como director deportivo.

En cualquier caso, hoy por hoy no se trata de una opción que contemplen en Nervión. Al menos no se ha dado ningún paso al respecto. Los del Sánchez-Pizjuán manejan muy buenos informes sobre él desde edades bien temprana, pero la inactividad que vienen acumulando a lo largo de sus últimas cuatro temporadas y los problemas físicos que ha sufrido tampoco invitan a realizar ningún tipo de esfuerzo al respecto. Y es que sería el Madrid el que estaría empujando a Mariano a clubes como el Sevilla FC, más que al contrario.