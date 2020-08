Silva admite que tuvo varias ofertas aparte de Lazio y Real

El flamante jugador de la Real Sociedad David Silva desveló haber recibido "bastantes ofertas" tras anunciar su marcha del Manchester City y explicó los motivos que le llevaron a elegir al cuadro donostiarra, cuyo estilo encaja "muy bien" en su ideario futbolístico.

"He tenido bastantes ofertas en todo este tiempo, pero me he decidido por la Real porque es un club que está haciendo las cosas muy bien y porque su estilo me viene muy bien para mi juego. Además, también conozco San Sebastián porque jugué en el Eibar hace muchos años y conozco la zona", indicó en una entrevista a los medios del club 'txuri urdin'.

En ella destaca que ha visto partidos de la Real de la pasada Liga y ha destacado que "jugaban muy bien" y dispone de referencias "muy buenas" del equipo y también del entrenador, Imanol Alguacil. "Creo que al final se pueden hacer cosas importantes y podemos jugar un gran fútbol, porque hay un buen grupo y se está jugando un fútbol muy bueno que para mis condiciones viene muy bien", ha analizado.

"Las sensaciones que tengo son muy buenas. Después de anunciar el fichaje he recibido muchas muestras de cariño y mensajes de mucha gente. Llego a una ciudad bonita, muy tranquila y eso es algo que también ha decidido mi familia. Una parte de la decisión es suya", añadió el canario de 34 años, que vuelve a la Liga española una década después. Silva ha dicho que está "deseando" incorporarse a la Real, aunque ahora necesita unas vacaciones y descansar mentalmente para "empezar con las pilas cargadas".

La Real había llevado en el máximo secreto la negociación, ya que la Lazio de Roma tenía muy avanzadas las conversaciones para incorporar al atacante canario, que finalmente se ha decantado por volver a LaLiga de la mano del club donostiarra. Los blanquiazules se han movido rápido en el mercado tras conocer el regreso de Martin Odegaard al Real Madrid antes de lo que tenían previsto, ya que habían apalabrado en su día con el club blanco y con el jugador una cesión de dos años.

Silva, que se encuentra de vacaciones y se incorporará a la pretemporada de la Real en septiembre, cuando será presentado, llevará en la espalda su número de siempre, el mismo 21 que ha dejado libre Odegaard.