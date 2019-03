Pucela, inicio de la penitencia madridista

Valladolid/Madrid, 9 mar (EFE).- Cinco años después el Real Madrid regresa a Zorrilla, inmerso en una crisis de resultados que le ha provocado verse sin opciones en las tres competiciones a inicios de marzo, obligado a levantarse ante un Real Valladolid que tras cinco jornadas sin vencer ve acercarse la zona de descenso.



El desplome inesperado del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, con la doble derrota ante el Barcelona en Copa del Rey y LaLiga más la goleada encajada ante el Ajax en la Liga de Campeones, impulsó lo que se veía venir desde el inicio de curso. La irregularidad sentenció a un equipo que inicia en Pucela su penitencia.



Doce jornadas de castigo, alejado de la pelea por el título y con la obligación de no relajarse para no ver peligrar puesto de Liga de Campeones en la clasificación. Un momento en el que Santiago Solari en la cuerda floja y con la opción de ser destituido el lunes, apela al orgullo de jugadores y señala a algunos que dijo "no han estado a la altura del escudo".



Coincide ese cambio de mensaje de Solari con una frase hacia Isco apuntando a un jugador fuera de forma física y competitiva. Para darse la segunda es imprescindible la primera. Y aunque las bajas provocan que sea un momento en el que pudiese recurrir al malagueño, nada hace pensar que lo haga tras su declaración.



El Real Madrid llega a Pucela sin Dani Carvajal, Marcos Llorente, Gareth Bale, Vinicius Junior y Lucas Vázquez, lesionados, más previsiblemente Mariano que no completó la última sesión. Tampoco podrá jugar Sergio Ramos pese a que quiere ejercer de capitán en plena crisis y formará parte de la expedición. Corren tiempos revueltos dentro y quiere actuar de capitán tras la discusión mantenida con el presidente Florentino Pérez delante del resto de compañeros tras la eliminación europea por la goleada del Ajax.



Solari se ve obligado a tirar de jugadores con los que apenas ha contado a la hora de la verdad, en la que tiró de los mismos doce de campo y pagaron la fatiga. Aparecerá en defensa Álvaro Odriozola y posiblemente Marcelo. En un ataque repleto de bajas la solución será Marco Asensio y si no cuenta con Isco, el técnico argentino tendrá que retocar su habitual dibujo para pasar a un 4-4-2 con la entrada de Dani Ceballos en el centro del campo.



Lejos del Bernabéu es donde el equipo de Solari se ha mostrado más efectivo. No pierde en LaLiga desde finales de noviembre -seis partidos-, cuando lo hizo en la visita al Eibar y enlaza cuatro victorias consecutivas (Betis, Espanyol, Atlético de Madrid y Levante). De local es como ha tirado toda su temporada.



Mientras, el Real Valladolid recibe al herido Real Madrid también en una situación irregular y con las bajas de Borja, Luismi, Toni Villa y Steven Plaza. Aunque la motivación de enfrentarse a un rival de tanto nivel hará que el resto de la plantilla salga a dar el máximo para buscar una sorpresa.



Está incluido en una convocatoria de 19 jugadores Kiko Olivas, que se ha recuperado de un proceso vírico y, por tanto, a priori, el técnico del equipo blanquivioleta, Sergio González, mantendría a su línea defensiva, formada por Moyano o Antoñito, Kiko Olivas, Joaquín y Nacho, si mantiene los esquemas habituales de juego.



Puesto que no ha querido dar pistas, con el fin de "arañar" algo a los de Solari, González tratará de plantear un once titular con el que salir con intensidad ante un adversario que querrá reivindicarse.



Aunque el entrenador del Real Valladolid tiene claro que "no hay un buen momento para hacer frente al Real Madrid", probablemente sea "la peor semana para recibirles" porque, si bien están dolidos, "los jugadores están preparados para estas situaciones y sabrán gestionarlo todo y sacar su potencial en el campo", matizó.



El objetivo del Real Valladolid es "reencontrarse con su juego". Insistiendo en la concentración y el repliegue defensivo que impida brillar al rival antes de buscar jugadas de ataque fluidas, los de Sergio buscarán un triunfo que se les resiste desde el 27 de enero. Fue el único en once jornadas, con una racha de cuatro derrotas en las cinco últimas (1 punto de 15), que le dejan a tiro de puestos de descenso.



. Alineaciones probables:



Real Valladolid: Masip; Antoñito o Moyano, Joaquín, Kiko Olivas, Nacho; Keko, Míchel, Alcaraz, Hervías; Óscar Plano y Sergi Guardiola.



Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, y Benzema.



Árbitro: Gil Manzano (colegio extremeño).



Estadio: José Zorrilla



Hora: 20.45 horas