Los mensajes de cariño entre Turki y Bafetimbi Gomis, sin equipo.

El reconocido delantero francés Bafetimbi Gomis, de 36 años, ha anunciado su salida del Al-Hilal saudí tras tres años y medio en Arabia Saudí. El internacional galo, que llegó al Al-Hilal en la 18/19, pone fin a su etapa en el fútbol árabe tras haber conseguido 49 goles y 17 asistencias en 164 encuentros. Un alto rendimiento en tierras saudíes que el pasado 2021 lo convirtió en el tercer goleador francés del año, sólo superado por Mbappé y Benzema, ambos en ligas de mayor entidad.

Al haber quedado libre, son varios los clubes que, lógicamente, se han interesado en su situación, entre ellos un Saint-Etienne en el que Bafeteimbi Gomis se formó como futbolista, hasta llegar a convertirse en profesional y dar posteriormente el salto al Lyon. Una carrera como futbolista que le ha llevado por la Premier o el fútbol turco, junto a varias experiencias en la Ligue 1, y que, a tenor de sus palabras, acabará en Arabia Saudí. Y es que aunque no lo ha afirmado rotundamente, parece que sus intenciones están por colgar las botas.

"Quería agradecerles a todos. Si hoy, a mi edad, sigo siendo competitivo y sigo teniendo el lujo de poder elegir entre varios destinos, es porque me han dado mucho amor y también han sido justos conmigo. Mi deseo es volver y trabajar en Arabia Saudí en el próximo período para desarrollar talento o cualquier trabajo que necesite el fútbol saudita. Quiero devolverle al reino lo que me dio a mí ", indicó en los micrófonos del canal saudí Hsetzlernews.

Muy llamativo, también, ha sido el intercambio de mensajes cariñosos y buenas palabras que Bafetimbi Gomis y Turki Al-Sheikh, propietario de la UD Almería, han tenido en sus redes sociales en las últimas horas. "Quiero agradecérselo profundamente a Turki Al-Sheikh. Sin él, todo esto no habría sido posible. Tú eres el origen de mi venida. Gracias por permitirme conocer este gran club y también por la oportunidad de descubrir este magnífico país. Siempre agradecido a ti", podía leerse en el tuit de Bafetimbi Gomis dirigido al ministro y asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita, también propietario de la entidad almeriense.

Y como era de esperar, Turki también le respondió en redes: "Bafe, me duele el corazón porque te vas. Seguirás siendo el león que le dio gloria al Al Hilal en Asia, marcando muchos goles importantes para hacernos felices a todos. Te extrañaré, pero te aseguro que me tendrás siempre como un hermano mayor".

En tierras indálicas, lógicamente, a muchos les gustaría que esta sana amistad pudiera servir para ver al delantero Bafetimbi Gomis defendiendo la elástica rojiblanca. Sin embargo, esto se antoja poco probable.

I wanted to thank @Turki_alalshikh deeply.

Without him all this would not have been possible.

You're at the origin of my coming.

Thanks for allowing me to discover this great club and also for the chance to discover this magnificent country.

Forever grateful to you ?? pic.twitter.com/MuahbiRtoQ