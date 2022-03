El ex del Sevilla que amenaza con parar a Sadiq

El próximo partido del Almería será fundamental para las aspiraciones de ascenso, pero delante estará un ex del Sevilla que hará todo lo posible por parar a Sadiq

La Segunda División está que arde. La lucha por el ascenso directo se ha encarnizado y ahora la competición encara su recta final con apenas once jornadas restantes. Tras el empate ante el Lugo, parecía que el Almería caería de los puestos de ascenso directo. Sin embargo, la derrota del Valladolid ha hecho incluso que la distancia con su más inmediato perseguidor aumente.



Por tanto, se presenta ahora una auténtica final anticipada para los rojiblancos. En la próxima jornada, tendrán que visitar al Tenerife. Los chicharreros vencieron al Sporting y recortaron distancias con el ascenso, por lo que si consiguen una victoria se colocarían a tan solo un punto de los almerienses. La tensión se palpará en el ambiente.



No será un partido sencillo para ninguno de los dos equipos. El Almería dependerá de la figura de Sadiq, cuya presencia en el partido todavía no es segura debido a la convocatoria con la selección de Nigeria para la eliminatoria de cara al Mundial de Catar frente a Ghana. El delantero nigeriano está en un estado de forma espectacular desde su regreso de la Copa de África: en seis partidos, ha anotado siete goles. La última jornada realizó un doblete al Lugo, aunque no le serviría al club indálico para llevarse los tres puntos.

Un ex sevillista Zamora frente a un pichichi Sadiq



Delante de Sadiq el lunes estará uno de los rivales más duros posibles para los delanteros en esta Segunda División. Estamos hablando del guardameta, ex del Sevilla, Juan Soriano. El portero del Tenerife se ha convertido en uno de los pilares fundamentales en el equipo de Luis Miguel Ramis y es ahora mismo el Zamora de la competición, superando precisamente a Fernando, portero del Almería, que está en la segunda posición.



El desempeño de Soriano esta temporada está siendo espectacular. Tras varias campañas donde el meta criado en la cantera hispalense no conseguía asentarse en la portería de Leganés o Málaga, este curso ha encontrado su sitio en el archipiélago canario. Después de varias cesiones, el de Benacazón quedó libre el pasado mes de junio y firmó con el Tenerife. Ahora con 24 años, Juan Soriano parece haber relanzado su carrera de la mejor de las maneras.



Ahora es el mejor portero de Segunda División y amenaza con pararle los pies a un Sadiq, pretendido por el Sevilla, que está en estado de gracia. Sea como fuere, el lunes saldremos de dudas en un choque entre el pasado y el posible futuro sevillista.