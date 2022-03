Dyego Sousa celebra su celebración y elogia a Umar Sadiq

El delantero portugués se mostró orgulloso por renovar su contrato con el Almería y agradeció por la oportunidad que le dio el conjunto mediterráneo cuando no tenía equipo

El Almería ató a su delantero Dyego Sousa hasta junio de 2024. A pesar de tener un rol secundario en el equipo al estar a la sombra de la estrella Umar Sadiq, el portugués siempre ha rendido cuando Rubi, su entrenador, ha requerido de su participación en los partidos.

El ariete atendió a los medios de comunicación oficiales de la UD Almería para mostrar su satisfacción después de prolongar su contrato con el conjunto mediterráneo. "Me importa el club, el Almería, y vamos a conseguir grandes cosas. Era un jugador desconocido para mucha gente; afición, incluso entrenador. Llegué aquí y mostré mi trabajo poco a poco para conquistar mis pasos y ganarme el cariño de todos. Agradecido porque he dado un salto en mi carrera, soy feliz de nuevo, porque estaba a punto de desistir", argumentó Sousa agradeciendo la apuesta que han hecho por él.

Sousa no es ajeno a que ya es un futbolista veterano, pero cree que aún puede aportar mucho al equipo y asume que esta renovación es un buen reto para demostrar que aún puede jugar al máximo nivel: "Algunos me ven como un líder y les ayudo en todo lo que puedo. Me siento muy joven y por eso asumo el reto de la renovación. Desde el inicio nunca me he relajado, siempre entrenando y trabajando porque esa es la clave del éxito. Si hay momentos buenos tienes que esforzarte todavía más para continuar".

Una de las cosas que más recalcó Dyego Sousa durante su intervención fue lo bien que se ha adaptado a la ciudad y lo que le gusta, sobre todo, por el clima y el estilo de vida. "Es una ciudad chula, hermosa, perfecta para mi estilo de vida por el clima, playa. Los aficionados también me alientan y ojalá pueda renovar incluso más años, lo que será muy buena señal".

Dyego Sousa elogia a Umar Sadiq

El delantero portugués defendió a Umar Sadiq aunque también reconoció que vivir y jugar a su sombra le beneficia para salir sin presión alguna al terreno de juego. "Tenía siempre esa presión de marcar, como la función que tiene Umar Sadiq ahora mismo en el equipo. Ahora juego muy liberado. Es un delantero espectacular y cada gol que marca es como si lo hiciera yo y me encuentro muy bien con él. Mientras siga así y el Almería ganando yo seré feliz".