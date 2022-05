Lleno para el posible partido del ascenso del Almería a Primera... con lío por las entradas

La UD Almería cuelga el cartel de no hay billetes

La UD Almería ha colgado el cartel de no hay billetes después de una larga mañana donde la venta de entradas ha ocasionado lamentables episodios

A veces, colgar el billete de no hay entradas no supone la alegría que debiera, y es lo que ha sucedido de hoy en la capital almeriense. La UD Almería ha comunicado que se han agotado las entradas que se habían puesto a la venta durante la mañana de este mismo lunes. No han durado ni cinco horas en venta debido a la acudida de la afición en masa a las puertas del Estadio de los Juegos del Mediterráneo.

Esto podría significar que habría un lleno en las gradas para el Almería - Alcorcón del próximo sábado a las 22:00. Si el conjunto indálico consiguiera la victoria, sería matemáticamente equipo de Primera División. Los hombres de Rubi dependen de sí mismos para sellar el tan ansiado ascenso, que le ha sido esquivo a la propiedad de Turki Al-Sheikh durante las últimas dos temporadas, cuando el Almería se quedaba a las puertas del ascenso, cayendo ante el Girona en el playoff.

Polémica por la venta de las entradas para el Almería - Alcorcón: reventa y servidores caídos



Por desgracia, no es oro todo lo que reluce. El lío por la venta de entradas tardó poco en incendiarse. Algunos aficionados hicieron cola desde altas horas de la madrugada para poder hacerse con un preciado ticket para poder presenciar una posible fecha histórica. Todo esto incluso a sabiendas de que, en un principio, se iban a vender entradas online por la web habilitada por el club. Sin embargo, esto no ha sido así. La web de venta de entradas ha permanecido caída durante toda la mañana, algo que ha hecho imposible comprar una entrada a no ser que se acudiera presencialmente a las oficinas del club.

Esto ha desatado la indignación de los aficionados que viven fuera de la ciudad almeriense e, incluso, fuera de las fronteras de nuestro país. Pero esta situación no haría nada más que empeorar: no eran pocas las imágenes que llegaban desde la cola de aficionados ataviados con la camiseta del Real Madrid o del FC Barcelona, algo que ha terminando de hacer estallar a la hinchada indálica que lleva tantos disgustos en el cuerpo, especialmente antes de la época de Turki.

Por si fuera poco, han empezado a correr como la pólvora los anuncios de reventa de entradas, superando el valor real de la entrada hasta en diez veces. Muchos han sido los que se han aprovechado de la desesperación de los aficionados que han querido estar presentes en el Mediterráneo y se han lucrado a costa del sentimiento rojiblanco, con una práctica totalmente ilegal. Estará por ver si, finalmente, esos asientos se ocuparán.