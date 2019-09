¿Por qué han destituido a Marcelino?

La destitución de Marcelino como entrenador del Valencia ha sorprendido hoy al mundo del fútbol. Justo cuando el parón tocaba a su fin y en vísperas de dos partidos muy importantes como la visita al Camp Nou y el debut en Champions, la entidad che decide prescindir de un técnico que les ha dado una Copa del Rey y dos clasificaciones para la Champions.

Los motivos que está publicando la prensa valenciana los ha ido acumulando Peter Lim, dueño del club, a lo largo del pasado verano. El propietario del Valencia no ha soportado el pulso público que Marcelino le ha ido haciendo en cada comparecencia de prensa.

Considera el empresario de Singapur que el técnico asturiano le ha sido desleal. Más teniendo en cuenta que Lim lo mantuvo en el cargo el curso pasado cuando los resultados no acompañaban. Eso sí, la apuesta le salió bien a Lim, con un final de curso histórico para el equipo levantino.

Marcelino se ha quejado públicamente del no fichaje de Rafinha, del intento de venta de Rodrigo y de la decisión de Lim de que Kang In Lee y Ferrán Torres se quedaran en el club y no salieran cedidos. Todo eso se lo ha ido guardando Lim, que en cualquier caso ha madurado la decisión, pues hace un mes ya quiso destituir tanto a Marcelino como a Mateu Alemany, que por ahora sigue en el cargo y tiene contrato hasta el 30 de junio.

La salida de Marcelino puede no ser la única. El entrenador tiene un equipo a su cargo de 20 personas y el director deportivo, Pablo Longoria, también es un hombre de entorno.

El vestuario no se ha tomado nada bien la decisión pues jugadores de peso como Parejo estaban muy unidos a la figura del de Careñes, que revive una situación que ya le aconteció en el Villarreal.