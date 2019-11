Kang In Lee se une a la lista de bajas del Valencia

Valencia, 29 nov (EFE).- El centrocampista surcoreano del Valencia, Kang In Lee, será baja al menos ante el Villarreal por una lesión muscular, según confirmó este viernes el técnico Albert Celades.



El entrenador dijo que no conocía el estado exacto de José Luis Gayá, Ezequiel Garay y Jaume Costa, tres de los jugadores que más tocados acabaron el duelo del miércoles ante el Chelsea, aunque descartó que Costa esté lesionado y comentó que espera poder contar con los tres "y algún otro".



?Kang In y Jaume se han hecho pruebas y Jaume no tiene nada, pero Kang In sí que tiene una lesión. Falta un día para el partido, así que tenemos seguro que no podrá estar?, señaló.



Garay se perdió la última jornada liguera ante el Betis y fue duda hasta el último momento el miércoles al parecer por una lumbalgia, por lo que jugó infiltrado.



Celades reconoció que ?hay jugadores que están jugando mucho? y puso el ejemplo de Dani Parejo ?que lo ha jugado todo?, aunque remarcó que ?la situación es la que es?.



Para este, choque además de Kang In son baja el lateral Cristiano Piccini, el central Mouctar Diakhaby y los centrocampistas Gonçalo Guedes, Geoffrey Kondogbia y Denis Cheryshev.