La oposición a Lim espera una marcha multitudinaria para pedir su salida

Valencia, 10 nov (EFE).- Los grupos de oposición de Peter Lim como máximo accionista y gestor del Valencia CF esperan que este sábado, en la previa del encuentro ante el Elche, una multitud de seguidores valencianistas acudan a la manifestación que han convocado para pedir y avivar su salida de la entidad.



Convocada de manera conjunta por diversos colectivos, entre los que se encuentran la Agrupació de Penyes Valencianistes, Libertad VCF, De Torino a Mestalla, ?It Must Be Love 86?, VCF Sud, Ciberche, ?Últimes Vesprades a Mestalla?, o Viachers VCF la marcha tiene como doble lema ?Lim go home ?(Lim vete a casa) y ?Per la dignitat del Valencia? (Por la dignidad del Valencia).



Exjugadores como Josep Forment, Manolo Botubot o Fabián Ayala y aficionados como el escritor Rafa Lahuerta, los actores Enrique Arce (La casa de papel) y Ferran Gadea (L'Alqueria Blanca), el humorista Eugeny Alemany o los cantantes José María Casañ (Seguridad Social) Jorge Martí (La Habitación Roja), Álex Martínez (Tardor), Cisco Fran (La Gran Esperanza Blanca) han mandado mensajes de apoyo a la marcha cívica en las redes sociales.



La manifestación saldrá del paseo de la Alameda a las 12 del mediodía y llegará por la calle Mícer Mascó al estadio de Mestalla donde se leerá un manifiesto en varios idiomas pidiendo la marcha de Lim.



La del sábado será la segunda manifestación unitaria que se celebra contra Lim, puesto que el pasado mes de mayo cerca de cinco mil seguidores (según la organización) acudieron a una primera marcha para pedir su salida.



La idea de los impulsores es superar con creces el número de asistentes a la marcha, para la que se ha pedido a los asistentes que lleven mascarilla y que se respete la distancia entre personas como medidas contra la propagación del covid-19.



Además de esta manifestación, el sábado, ya dentro de Mestalla, Libertad VCF ha vuelto a convocar, como ya hizo en los dos últimos encuentros del equipo como local, una protesta contra el empresario singapurés en el minuto 19 del partido, en una referencia al año de fundación del club (1919). Para mostrar su rechazo a la gestión de Lim, el colectivo repartirá cerca de veinte mil carteles pidiendo su marcha.