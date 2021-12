Miles de valencianistas piden dignidad y rechazan la gestión de Peter Lim

Una manifestación multitudinaria recorrió este sábado varias calles próximas al estadio de Mestalla integrada por seguidores del Valencia CF que mostraron su rechazo a la gestión de su máximo accionista Peter Lim, bajo el lema 'Per la dignitat del Valencia CF. Lim go home' (Por la dignidad del Valencia CF. Lim vete a casa). Según fuentes policiales, la manifestación contó con la participación de unas 15.000 personas, que junto a la pancarta principal portaban otras en las que se leía "Tu juguete es nuestro sentimiento" y "Somos el 99 por ciento".

El recorrido concluyó en las puertas de Mestalla donde se leyó un manifiesto por cuenta de valencianistas anónimos en castellano, valenciano, italiano, francés e inglés, con el objetivo de que la acción tenga la mayor repercusión posible a nivel internacional. "Esta mañana el Valencia jugaba el partido más importante de su historia, el de la supervivencia, y como siempre, como en las grandes ocasiones en que siempre hizo falta su aliento generoso, Mestalla no ha fallado", comenzaba el manifiesto.

En el texto se pedía poner fin a la "pesadilla" que supone la presencia de la actual propiedad en el club y se recordaron todas las vicisitudes vividas por el Valencia en más de un siglo de vida, al tiempo que se señalaba que "nada puede asemejarse al error de un proceso de venta aciago, puesto en marcha sin garantías". "Por muy diferente que sea la manera que podamos imaginar el futuro, todos los que estamos hoy aquí compartimos por igual la determinación de que la etapa de Meriton, "la empresa a a través de la cual Lim gestiona el Valencia- debe acabar y que el Valencia ha de volver a ser un Valencia de todos", prosiguió el texto.

"Por eso, desde la fortaleza que nos proporciona un pasado que compartimos, el Valencia de Montes y Cubells, de Puchades y Pasieguito, de Claramunt y Kempes, de Albelda y Baraja, y el de todos los que han de venir", la manifestación pidió la marcha de Lim. Durante el recorrido de la manifestación, además de cántico contra Peter Lim, se escuchó en varias ocasiones el de "Anil, canalla, fuera de Mestalla", dedicado al presidente del club, Anil Murthy, o el de "Somos nosotros, Valencia, somos nosotros".

La manifestación había sido convocada por varios colectivos, entre los que se encuentran la Agrupació de Penyes Valencianistes, Libertad VCF, De Torino a Mestalla, 'It Must Be Love 86', VCF Sud, Ciberche, 'Últimes Vesprades a Mestalla', o Viachers VCF, la marcha tiene como doble lema 'Lim go home '(Lim vete a casa) y 'Per la dignitat del Valencia' (Por la dignidad del Valencia).