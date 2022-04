Bordalás sigue a los suyo: "Este partido no se debió jugar"

Bordalás sigue a los suyo: "Este partido no se debió jugar"

El técnico del Valencia y Carlos Soler ya piensan en el Real Betis

El entrenador del Valencia, José Bordalás, dijo tras la derrota de su equipo ante el Villarreal que no se iba disgustado por este resultado en un partido que cree que no se debería haber jugado por la final de la Copa del Rey que deben disputar el próximo sábado ante el Real Betis.

"El objetivo era sacar un buen resultado. No deberíamos haber jugado, nos deberían haber dado descanso y jugar esto la semana que viene, pero una vez jugado, la idea era no asumir riesgos y no lo hemos hecho", dijo Bordalás ante los medios, antes de lamentar el penalti que dio paso al primer gol local, que cree que les dio confianza.

"El segundo gol nos ha hecho daño. Pero estoy contento con el trabajo del equipo y de los chavales de la casa porque ellos son un gran equipo", comentó.

"Sabíamos que sería muy complicado este partido. Damos descanso y eso nos lo ponía más difícil, pero el equipo ha iniciado bien, y el penalti ha sido una losa. Ahora se pita todo. El vestuario está bien. Les he dicho que descansen", apuntó Bordalás.

"No me preocupa las derrotas, cada partido es una historia, los malos resultados quedan ahí. Ahora es una final lo que tenemos delante y tenemos mucha confianza. Tenemos un talante positivo para afrontarlo. No pensamos en los resultados malos", agregó.

Sobre la derrota del Betis dijo: "Hemos perdido los dos, pero ya pensamos en la final y solo en eso".

El entrenador alicantino comentó que no cree que haya una campaña federativa contra el Valencia por las últimas decisiones arbitrales, "pero es verdad que hemos sido muy castigados", indicó Bordalás, quien mostró sus confianza en que el sábado no se produzcan esos errores. "Confiamos en el trabajo del árbitro", sentenció.

Carlos Soler: "Pondremos todo para ganar la final"



Por su parte, el centrocampista Carlos Soler lamentó que el Valencia no hubiera sacado al menos un punto de su visita al Villarreal, asumió que la derrota supone haber perdido las opciones reales de clasificarse para competiciones europeas desde LaLiga.

"Podíamos haber sacado algo positivo de aquí pero hay que borrar estas dos derrotas y pensar en la final del sábado", señaló en declaraciones Movistar LaLiga. "Matemáticamente no (nos quedamos sin opciones) pero hay que ser realista y saber que es muy difícil (clasificarse para Europa)", añadió.

El valenciano dijo que se jugarán por tanto todo el año en la final y dijo que pondrán "todo" para ganarla. "Estamos a un paso y lo vamos a intentar", afirmó.