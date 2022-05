El nexo sevillista de Carlos Soler

En la órbita del Barcelona, quien no puede afrontar el traspaso, y el Atlético, que espera una rebaja che, el valencianista quiere seguir en España y jugar la Champions el año que viene

"Si sales gratis en enero, te mato con toda la prensa", dijo Anil Murthy, presidente del Valencia CF, a Carlos Soler durante sus conversaciones sobre el futuro del jugador, tal y como publicó el diario Superdeporte en base a unos audios filtrados del mandamás che.

Con contrato hasta 2023 y sin intención clara de renovar, teniendo en cuenta el ambiente que reina en el seno de la entidad che, el valencianista Carlos Soler afronta el próximo mercado estival con su futuro en el aire. Por un lado está la posibilidad de acabar su contrato y marcharse el curso que viene como agente libre, sin dejar nada en las arcas del club y cobrando, además, una prima de fichaje por ello. En cambio, eso supondría ponerse en contra al valencianismo, algo que no quiere por diversos factores. Entre ellos, su condición de valencianista y su familia, la cual debe seguir viviendo en la capital del Turia y a la que no le quiere provocar ningún posible momento desagradable.

Por otro lado, lógicamente, está el renovar, lo que hoy por hoy parece prácticamente descartado. Y en tercer lugar, el salir este verano. Un extremo que, a estas alturas, se antoja el más propicio tanto para el jugador como para el propio Valencia CF, con una situación económica muy delicada y que, tras otro año sin participar en Europa, se ve aún más obligado a desprenderse de sus jugadores de mayor enjundia.

La prioridad del futbolista es seguir en LaLiga y, lógicamente, en un equipo que milite en la Champions la próxima temporada. Las posibilidades, por tanto, son pocas. En concreto cuatro. Por un lado está el Real Madrid, campeón de LaLiga, cuyos intereses parecen ir más por otro lado, por lo que a priori no tiene intención de meterse en la puja por un futbolista al que el Valencia CF tasaría en unos 20 millones de euros.

El FC Barcelona, según clasificado este curso, sería el equipo que más adelantado lo tendría, habiendo mantenido una comida en las últimas horas Laporta y Murthy al respecto, como ambas partes han confirmado. Sin embargo, el principal inconveniente culé es su falta de liquidez y sus problemas con el Fair Play financiero. Hoy por hoy se le antoja imposible poder abordar la contratación del mediocentro valenciano, aunque es uno de los nombres que maneja Xavi para su nuevo proyecto. Antes, por tanto, tocará hacer limpia en la plantilla.

Mientras que Valencia y Barcelona intentan conseguir la fórmula de cuadrar los números, los otros dos clubes con opciones de cumplir el deseo de Carlos Soler son el Atlético Madrid y el Sevilla FC, con la clasificación matemática para la Champions ya en la mano y con la única duda de quién será el tercer clasificado finalmente, lo que ambos se jugarán en la última jornada de LaLiga. Una posición que, principalmente, aportará unos ingresos extras de siete millones de euros más. Es decir, percibir 39'7 millones de euros, el cuarto, o 46'9, el tercero. Una diferencia importante que, lógicamente, ayudaría y mucho a la hora de cuadrar cuentas y de acudir al mercado a por refuerzos.

En el caso de los colchoneros, es otro de los clubes que en las últimas horas se ha vinculado con más fuerza a Soler. Según Goal, se hecho, el Cholo estaría interesado en el pack Soler-Gayà, pero no a cualquier precio. Sabedor de las dificultades económicas del Valencia CF, en el Metropolitano nunca ascenderían hasta los 50-60 millones que supondrían ambas incorporaciones. Para ir a por ellos esperan rebaja, tasando la operación en unos 30 kilos. Jorge Mendes, apuntan, jugaría un papel muy importante para ello.



El nexo sevillista y sevillano de Carlos Soler

En el caso del Sevilla FC, Carlos Soler no es hoy por hoy ninguna prioridad. Obviamente, es un futbolista que gustaría, y mucho, a Monchi y su dirección deportiva si se pusiera a tiro, aunque tampoco están por la labor de tirar la casa por la ventana. Este verano habrá salidas importantes para cuadrar cuentas, pero también habrá entradas. "A nadie le escapa que en los últimos veranos no hemos vendido. Para soportar las fichas de este equipo necesita hacer alguna venta, los últimos mercados no lo hicimos, y no solo vendimos sino que volvimos a comprar. Haremos lo más conveniente para la entidad, y cuando haya salidas habrá también entradas de nuevos valores que nos den rendimiento deportivo y económico", dijo el presidente Castro al respecto.

La peculiaridad, en el caso del Sevilla FC, son los vínculos de Carlos Soler con la capital hispalense, en general, y con la entidad sevillista, en particular. Y es que la pareja del mediocentro valenciano es sevillana, y sevillista. Una conexión que en el mundo del fútbol es mucho más importante, a veces, de lo que pudiera parecer en un principio.

Pero no queda ahí la cosa, sino que la chica, además, es sobrina de su representante, José Rodríguez Baster, cuya agencia de representación mantiene una muy estrecha relación con el Sevilla FC desde hace años. Sin ir más lejos, el propio Rodri ha sido accionista del Sevilla FC, cuando la compra de las acciones nervionenses suponían una inversión de interés para los hombres de negocios y de fútbol.

Soler y su actual pareja no llevan demasiado tiempo, habiendo estado ella, antes, con un cantante andaluz muy conocido. Sin embargo, apuntan desde su entorno, que ambos están muy enamorados e ilusionados con todo lo que les viene por delante, por lo que ese nexo con la ciudad de Sevilla podría resultar determinante si en algún momento se dieran las circunstancias.

Cabe destacar que hoy por hoy no hay nada firme, pero cosas más raras se han visto en Nervión. Como muestra, un croata de Pino Montano con una arraigada familia política. O aquel 'encuentro casual' del que fuera director deportivo del Sevilla FC por entonces, Óscar Arias, con Nolito, cuya esposa también es sevillana. Ya lo dice el sabio refranero español: 'Tiran más...' Y perdón por la grosería.