Vicente Iborra: "Si somos fuertes atrás, ganaremos muchos partidos"

Vila-real (Castellón), 17 sep (EFE).- El centrocampista del Villarreal Vicente Iborra aseguró este martes que si esta temporada consiguen ser fuertes en defensa, tal y como sucedió en la pasada jornada en Leganés, lograrán ganar muchos partidos.



"Tenemos un equipo muy sólido y con jugadores de mucha calidad y pegada arriba, por lo que sabíamos que debíamos poner un candado atrás. El otro día tuvimos la puerta a cero y ese debe ser nuestro objetivo. Si este equipo mantiene la portería a cero, tenemos mucha calidad arriba y jugadores que marcarán seguro", dijo ante los medios Iborra.



El jugador valenciano aseguró que hasta ganar en Leganés tenían "mejores sensaciones que puntos", pero sabían que estaban "trabajando bien" y por ese motivo estaban convencidos de poder cambiar esa dinámica de resultados.



Para Iborra, no recibir goles es un mérito de todos, ya que se consigue con un trabajo de "todo el bloque" y cree que el pasado sábado se vio que el equipo es "sólido y hace bien las cosas".



"Es evidente que lo importante es ganar. Antes sumábamos buenas sensaciones, pero el partido se nos escapaba y dejábamos ir partidos en los que merecíamos más. Creo que la clave pasaba por dejar la portería a cero, por no recibir tantos goles, algo que el otro día se logró", añadió.



De su posición como único medio centro, Vicente Iborra dijo que se sintió "bien y cómodo en esa posición". "Con los compañeros que tengo en el campo las cosas son más fáciles y salió bien. Si hicimos un buen trabajo defensivo es gracias al trabajo de todo el equipo, al trabajo de la gente de arriba y a esa presión que hicieron durante todo el partido".



Tras lograr la primera victoria de la temporada, Iborra destacó que "ahora llega un partido muy importante" ante el Valladolid en La Cerámica porque saben que los puntos de casa son clave para estar en la parte alta de la clasificación.



"El Valladolid es un rival muy incómodo, que sabe a lo que juega y que tiene gente peligrosa arriba. Es un equipo con muchos recursos, que fue capaz de empatarle al Real Madrid, y que sabemos que nos lo va poner muy complicado", dijo sobre el partido del próximo sábado.



Además, el jugador valenciano destacó el rendimiento del delantero Gerard Moreno esta temporada. "Es un jugador que corre, lucha y pelea cada balón, por lo que nunca se le puede reprochar nada. Ahora le entra el balón y vamos a ayudarle para que siga así, ya que es bueno para él y para nosotros", comentó.



Asimismo, sobre el juicio por el posible amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011 en el que se ha visto involucrado, aseguró que no le afectó y que desde el primer momento dijo que lo que tenía eran ganas de que llegara esta fecha y de que pasara todo esto.



"Tengo la conciencia tranquila y no me ha afectado para nada en el día a día. He trabajado bien y estoy contento por poder ayudar al equipo como así pudo ser. No quiero hablar más de este tema. Solo quiero que se acabe, que pase, ya que no es positivo para nadie. Es un tema que estamos pasando y que han hecho que pasemos", concluyó.