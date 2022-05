Lo que esconde el préstamo de Lo Celso

El Villarreal CF no dispone de opción de compra sobre el jugador, pero son muchas las aristas por resolver este verano

El argentino Giovani Lo Celso ha visto cumplido con su cesión el objetivo que se marcó el pasado mes de enero, cuando arribó el último día de mercado en préstamo a un Villarreal CF que no dispone opción de compra sobre él a final de temporada.

De inadaptado y secundario en el Tottenham de Conte ha pasado a ser pieza clave del Villarreal de un Unai Emery al que ya conocía de su etapa en el PSG. Desde que arribó al Estadio de La Cerámica lo ha jugado todo, convirtiéndose en pieza clave del 'Submarino amarillo'. Jugador diferenciador a la hora de darle salida y sentido al juego, fue crucial a la hora de conseguir eliminar al Bayern en Champions y clasificar al Villarreal para unas 'semis' en las que acabó cayendo frente al Liverpool.

También fue protagonista contra los 'Reds', solicitando el Villarreal un penalti sobre Lo Celso que el colegiado no pitó. Una cesión, la de Lo Celso, que cumple el próximo 30 de junio y que esconde un sinfín de aristas por resolver que no están nada claras y que apuntan a culebrón.

Sobre el papel, es evidente que el internacional argentino tiene que volver. El Villarreal CF no dispone de ninguna opción de compra y le tocará negociar. La idea, a priori, es prolongar la cesión por una temporada más, puesto que el Tottenham no está dispuesto a venderlo muy por debajo de los algo menos de 50 millones de euros que, aproximadamente, abonó al Betis para hacerse con sus servicios entre la cesión (16 millones) y la posterior opción de compa ejecutada (32 kilos). Unas cifras a las que, según los medios ingleses, no estarían dispuestos a llegar bajo ningún concepto en Villarreal.

"Queremos construir un equipo competitivo y tener a los mejores jugadores", ha dicho recientemente Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal CF. Un plan que pasa por la difícil tarea de retener a Lo Celso. Y no, precisamente, porque sea complicado convencer al futbolista. De hecho, el exbético vería con muy buenos ojos seguir como amarillo a las órdenes de Emery. En LaLiga se siente más cómodo, con más tiempo para conducir y driblar. En definitiva, jugar con el balón en los pies.



Lo Celso ve con buenos ojos seguir en el Villarreal CF, pero...

La falta de una posición definida en el esquema del Tottenham es otra de las cuestiones que empuja a Lo Celso a no volver a Inglaterra, donde se siente menos protegido que en LaLiga o en la Champions. Una idea que, en cierta manera, coincide con la visión de su técnico, Antonio Conte. El italiano considera que el mediocampista tiene talento, mucho, pero que no se adapta a la intensidad y el físico del fútbol inglés. De ahí que saliera cedido en enero.

Y no le falta razón a Conte. Antes de firmar por los 'Spurs', Lo Celso apenas tuvo lesiones, pero en los dos años y medio que ha estado en Inglaterra no ha cesado de sufrir molestias como consecuencia de los golpes y el juego más rudo del fútbol inglés. Eso, en parte, también afectó al argentino en lo anímico, minando su confianza.

En definitiva, un Lo Celso que no quiere volver a Londres y un Villarreal que quiere que siga, pero que no puede pagarlo. Otro año en préstamo se antoja la mejor solución€ para ellos. Pues el Tottenham ya está frotándose las manos con el renacido Lo Celso, al que no le faltarán pretendientes de postín el próximo verano. Un escenario que complicaría los planes del Villarreal y el argentino.