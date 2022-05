Pau Torres también está en la agenda del Chelsea, como Koundé

El equipo inglés tiene que reforzar la posición de central debido a que pierde a Rüdiger y a Christensen

La temporada se va acabando y el inminente mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina. Por ello, las direcciones deportivas empiezan a carburar sus motores para obtener la mejor posición posible en el inicio de una ventana de transferencias que se presenta más movida que nunca después de que se hayan superado todas las barreras y problemas que trajo consigo la pandemia de coronavirus, la cual dejó gravemente afectada las economías de todos los clubes de Europa. Ahora, los equipos ya sondean a sus posible fichajes para el próximo curso futbolístico, siendo los más peligrosos los que juegan en la Premier League, que con movimientos como los de Erling Haaland al Manchester City ya dan una muestra de lo que serán capaces. Otro de los grandes animadores se espera que sea el Chelsea, que con su nuevo propietario a la cabeza, el estadounidense Todd Boehly, y olvidada ya la etapa Roman Abramovich, tiene entre sus objetivos firmar centrales, su prioridad en esta ventana transferencias, y para complacer a Thomas Tuchel, su entrenador, ha puesto sus ojos en España y LaLiga, donde no sólo maneja la opción de Jules Koundé, central del Sevilla FC, al que intentó comprar el verano pasado sino también a Pau Torres, zaguero del Villarreal CF, que en las últimas horas se ha desvelado que está muy bien posicionado en las lista de prioridad del club de Londres.





Manchester United are discussing Villarreal's Pau Torres as one of 3/4 options for the new centre back. No proposal made yet, as it depends on Erik ten Hag decision and Man Utd board changes. ?????? #MUFC Chelsea are also monitoring Pau. €55/60m release clause into his contract. pic.twitter.com/K3gItr1aoA

Chelsea are still considering Jules Koundé as one of the potential targets, he's among 3/4 options on the CB list. Tuchel's big fan of Koundé since two years. ?? #CFC



Sevilla always asked for €80m as release clause price - while Chelsea will lose both Rüdiger & Christensen.