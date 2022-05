El fichaje de Rüdiger por el Real Madrid hace que el Chelsea vuelva a tirar la caña en el Sevilla

El alemán ya ha cerrado su acuerdo por cuatro temporadas con el equipo blanco y Thomas Tuchel quiere a un sustituto que le dé totales garantías

A pesar de que ha ganado LaLiga con superioridad, a cuatro jornadas para el final de la misma, y de que está en las semifinales de la UEFA Champions League, el Real Madrid no se relaja y ya está planificando la plantilla para la temporada que viene con el objetivo de superar los logros de esta o al menos igualarlos. El grado de exigencia es máxima en la entidad que preside Florentino Pérez que se ha puesto manos a la obra para dar un nuevo golpe donde a él más le gusta, el mercado de fichajes. Mientras todos los focos apuntan a Kylian Mbappé, estrella del Paris Saint-Germain, que acaba contrato y tiene muy encaminada su llegada al Real Madrid, aunque bien es cierto que aún no hay nada cerrado, la escuadra blanca se ha hecho ya uno de los agentes libres más codiciados en el actual mercado de fichajes quien no es otro que Antonio Rüdiger, defensor del Chelsea, que tiene apalabrado su nuevo contrato con el conjunto de la capital de España.





El sueldo de Antonio Rüdiger en el Real Madrid

Real Madrid will have Antonio Rüdiger's contract signed in the coming days. German centre back will join Real on a four year deal, the agreement has been reached also on commission and more. ???? #RealMadrid



Ancelotti was key as he really wanted Rüdiger.

Here we go confirmed. ?? pic.twitter.com/TjJF4B2fyv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2022

El Chelsea vuelve a la carga por Jules Koundé, central del Sevilla FC

Chelsea are still considering Jules Koundé as one of the potential targets, he's among 3/4 options on the CB list. Tuchel's big fan of Koundé since two years. ?? #CFC



Sevilla always asked for €80m as release clause price - while Chelsea will lose both Rüdiger & Christensen. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2022

El Chelsea se desbloqueará más pronto que tarde con un nuevo propietario y volverá a la carga: Todd Boehley apunta a ser el nuevo dueño

Elha alcanzado un acuerdo con, futbolista del, para que el central alemán defienda la camiseta blanca durante las próximas. El zaguero cobrarápor campaña y también se llevará una prima de fichaje, al ser agente libre tras acabar contrato con el club de, de, tal y como han informado fuentes de total confianza como el reputado periodista italiano Fabrizio Romano.era uno de los futbolistas sin contrato más deseados de la actualidad, ya que despertó el interés de otros grandes clubes decomo el, elo el, siendo al final elquien se ha hecho con su contratación.Un movimiento que debilita al, su club hasta el términdo de este curso futbolístico, que también perderá aque se marchará, también como agente libre, al. El bloqueo institucional, deportivo y económico que está sufriendo elpor tener acomo propietario es consecuencia de la invasión de, que está trayendo consigo que los oligarcas y magnates afines a, presidente de la, sean sancionados, estando entre ellos el, por ahora, dueño del. Eso le ha impedido retener a sus dos centrales que no han querido esperar a una posible resolución.Aun así, los movimientos de mercado e institucionales ya se está produciendo y se espera que elvuelva a la normalidad próximamente. Por ello, no descuida el trabajo de despacho y para fortalecer, de nuevo, el centro de la defensa ya está mirando a, donde volverá a la carga porTal y como anuncia Fabrizio Romano, elsigue considerando acomo una prioridad para el próximo mercado de fichajes. El francés está en una lista de tres o cuatro futbolistas entre los que saldrán los elegidos para reforzar a la escuadra arraigada enEl gran valedor dees el propio, entrenador del, que lleva dos años queriendo firmar al galo a pesar de que la. Cifra que no negocia, por el momento, ely su director general deportivo,Buena parte del sevillismo se preguntará cómo puede elestar planteándose fichar a algún jugador cuando está bloqueado por todas las vías posibles. Pues bien, el gobierno inglés permitiría la venta delpara que cambie de dueño debido a lo especial que es el negocio del fútbol y lo que supone para los aficionados. Ya hay dos propuestas muy importantes sobre la mesa. Una de ellas, la mejor colocada, es la que lidera, dueño de, de la), y accionista de). El norteamericano, según las últimas informaciones, le habría ganado la partida a, presidente de, una empresa química que está presente en el mundo del deporte a través de),) y) del cual es propietario en unSea cual sea el destino del, lo que parece claro es que el club inglés no perderá potencial económico ni deportivo y quepuede tener los días contados en el