Bautista, Carreño, Carballés, Muguruza y Badosa se unen a Nadal y Martínez

París, 1 oct (EFE).- Siete españoles, cinco en el cuadro masculino y dos en el femenino, jugarán la tercera ronda de Roland Garros, después de que Roberto Bautista, Pablo Carreño, Roberto Carballés, Garbiñe Muguruza y Paula Badosa lograran este jueves la clasificación, un día después que Rafa Nadal y Pedro Martínez.



La nota negativa de la jornada la pusieron Albert Ramos y Alejando Davidovich, que no superaron sus respectivos duelos.



El cuadro ha querido que Bautista y Carreño se crucen por un puesto en octavos de final.



El castellonense, décimo favorito, se impuso al húngaro Attila Balazs por 6-3, 6-1 y 6-2 y, sin haber perdido un set, se planta por sexta vez en tercera ronda.



"Estoy teniendo un buen nivel, aseguró el jugador, que alcanzó los cuartos en Roma.



"Es bueno no dejarse muchos minutos en las primeras rondas para llegar bien a los partidos importantes", agregó.



Carreño, cabeza de serie 17, parece haberse adaptado ya a la tierra batida, tras haber alcanzado las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Venció sin problemas al argentino Guido Pella, por 6-3, 6-2 y 6-1, y jugará por cuarta vez la tercera ronda en París, donde en 2017 alcanzó los cuartos.



"No esperaba que fuera un partido así de cómodo, he jugado muy bien de principio a final. El otro día tuve un bache y hoy el nivel muy alto", dijo.



Ambos tenistas han jugado cuatro veces, con empate a dos triunfos.



El único duelo en tierra batida, en el Masters 1.000 de Roma de 2017, cayó del lado de Bautista en tres sets, pero Carreño venció este mismo año en la pista dura de Rotterdam también en tres mangas.



La campanada en el cuadro masculino la dio Carballés, que se deshizo del prodigio canadiense Denis Shapovalov, noveno cabeza de serie, al que derrotó por 7-5, 6-7 (5), 6-3, 3-6 y 8-6.



Para ello tuvo que derribar varias barreras: fue su primer triunfo en un partido a cinco sets, su primera victoria contra un "top-10" y la primera vez que llega a la tercera ronda en París.



Una hazaña para el 101 del mundo, de 27 años, que no se vino abajo pese a que el canadiense tuvo en dos ocasiones servicio para ganar el partido en el quinto set. Ante la calma del español, acabó desquiciado.



Su siguiente rival será el búlgaro Grigor Dimitrov, que venció al eslovaco Andrej Martin por 6-4, 7-6 (5) y 6-1.



En el camino se quedó Albert Ramos, que perdió contra el húngaro Marton Fucsovics por 7-6 (2), 6-3 y 7-5.



Más cara vendió su derrota Davidovic ante el ruso Andrey Rublev, el tenista que más triunfos atesora esta temporada después de Novak Djokovic y que ganó recientemente el torneo de Hamburgo.



El español, de 21 años, llegó a dominar en algunas fases del partido, para acabar inclinándose por 7-5, 6-1, 3-6 y 6-1.



Convincente victoria de Muguruza frente a la correosa eslovaca Kristyna Pliskova, por 6-3 y 6-2, en un partido en el que la ganadora de 2016 elevó su nivel con respeto a su anterior duelo.



"Me siento contenta de haber ganado contra una rival incómoda, de mejor calidad. He aprovechado antes mis ocasiones. Ahora estoy contenta, ha sido un día pesado, con una larga espera", señaló.



"He sacado mejor, ante una jugadora que es importante mantener el saque, he conseguido mantener mi saque ante una rival difícil, zurda y he podido aprovechar mis oportunidades, que han caído más temprano que tarde", dijo la española, que jugará frente a la estadounidense Danielle Collins, que venció a la joven danesa Clara Tauson, de 17 años, por 6-2 y 6-3.



Badosa, debutante en París con 22 años, se impuso a la estadounidense Sloane Stephens, favorita 29 en Roland Garros y ganadora del Abierto de Estados Unidos de 2017, por 6-4, 4-6 y 6-2.



El que posiblemente sea el mejor triunfo de su carrera le abre las puertas de los octavos de final, para lo que tendrá que derrotar a la letona Jalena Ostapenko, crecida tras superar a la checa Karolina Pliskova, segunda cabeza de serie, por 6-4 y 6-2.



La española reconoció que este tipo de triunfos agrandan su moral para afrontar a la tenista que ganó en 2017 pero que, desde entonces, no había conseguido ningún triunfo en París.



Este viernes buscarán el pase a octavos Nadal, frente al italiano Stefano Travaglia, y Pedro Martínez, contra el joven estadounidense Sebastian Korda.



Luis Miguel Pascual