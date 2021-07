Jordi Tamayo:?En 3 o 4 años liquidaremos la deuda histórica de la federación?

Barcelona, 15 jul (EFE).- El presidente de la Federación Catalana de Tenis (FCT), Jordi Tamayo, arranca su segundo mandato convencido de que, "en tres o cuatro años", acabará "con la deuda histórica que arrastra la federación desde hace más de veinte años" y que cuando el asumió el cargo era de 6,1 millones de euros.



Tamayo (Barcelona, 1981) tomó las riendas de las FCT en el verano de 2017, cuando la entidad estaba prácticamente en quiebra técnica. La venta del Centro Internacional de Tenis de Cornellà por 2 millones y la reducción de la masa salarial de una plantilla sobredimensionada (pasando de 110 a 25 empleados) evitaron el concurso de acreedores.



"A final de este 2021, habremos saldado la deuda que queda pendiente con los acreedores (unos 400.000 euros) y ya solo nos quedará una deuda bancaria de 1,9 millones", subraya Jordi Tamayo en una entrevista concedida a EFE.



Este abogado barcelonés cerró su primer mandato presentando a los clubes 514.000 euros de beneficios para 2020 en la última asamblea general ordinaria, casi un milagro en plena pandemia.



Ahora, tras derrotar a Jaume Marqués en las urnas, Tamayo encara su segunda legislatura "con la misma ilusión que hace cuatro años" y con la convicción de que por fin podrá enfocarse en lo importante toda vez que lo urgente ya ha quedado resuelto.



"En tres o cuatro años, la deuda estará completamente saldada y habremos conseguido algo histórico: un cambio radical en el modelo federativo, que pasará de depender al 100% de las subvenciones a no depender de ellas nunca más", afirma orgulloso.



"Además, cuando dejemos la deuda a 0, el 30% del superávit que vayamos generando se quedará en caja. Y ese fondo social podremos dedicarlo exclusivamente a nuestro talento tenístico, invirtiéndolo de la forma en que los clubes decidan", añade.



Tras desprenderse como activos del Centro Internacional de Tenis de Cornellà y del Club de Tenis L'Hospitalet -vendido por la junta anterior- y pasar a compartir la explotación del Centro Municipal de Tenis Vall d'Hebron con la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC), la FCT ha dejado de hacer la competencia a los 217 clubes catalanes como gestor de instalaciones.



"Hemos abandonado esa política invasiva con los clubes para convertirnos en una empresa que les ofrece servicios de una forma ágil y cercana", destaca Tamayo.



Con las finanzas ya bajo control, el presidente de la Catalana considera "básico" aumentar ahora el número de licencias federativas, que actualmente supera las 24.000 y que representa aproximadamente el 30% de todo el tenis español, pero está lejos de la época dorada del tenis catalán.



"El número de licencias es un parámetro más que objetivo para saber si estamos consiguiendo captar nuevos aficionados a nuestro deporte. Volver a las 40.000 que teníamos hace casi veinte años en un corto período de tiempo es algo utópico, pero ya hemos conseguido parar el golpe de la bajada de licencias, y este año a buen seguro que lograremos aumentarlas", señala.



De momento, Tamayo destaca que han conseguido dar "una salto cualitativo" y pasar "de 4 a 20 clubes de excelencia", que son aquellos que tienen todas su escuela juvenil federada y sus técnicos inscritos en el registro oficial de profesionales del deporte de Cataluña.



Para el dirigente federativo, "una de las cosas positivas que ha traído la pandemia es que la gente quiere hacer deporte y competir al aire libre". Y la FCT está aprovechando el tirón gracias a un significativo aumento de los torneos que organiza y su segmentación por edades y niveles para que todo el mundo se sienta competitivo jugando a tenis.



Al respecto, Jordi Tamayo destaca el éxito que está teniendo la Liga Catalana, una competición por equipos "en la que se juegan más de 1.000 partidos al año" y que tiene en la Copa Cataluña su versión en la modalidad individual.



También la Liga catalana de tenis playa, el circuito senior y la Liga de supertenis, que es la competición juvenil, y a la que recientemente se les ha unido el primer Campeonato de Cataluña de dobles, el circuito de tenis en silla de ruedas y el circuito de 'touchtennis', una modalidad de minitenis de la que la federación es pionera.



Además, Tamayo tiene claro que la FCT debe ser "una federación del siglo XXI". Por eso, su equipo lleva tiempo promocionando los eSports "para fomentar la vida social dentro de los clubes". Y también trabaja para que la Liga Catalana de tenis sea uno de los productos estrella de Esportscat.tv, una plataforma de 'streaming' impulsada por la UFEC para retransmitir en directo por internet las principales competiciones deportivas del deporte catalán.



Paralelamente a su cargo en la federación catalana, Jordi Tamayo ostenta la vicepresidencia de la Real Federación Española de Tenis, donde es el responsable de las relaciones internacionales. Preguntado por la posibilidad de presentarse algún día para dirigir la Española, ni confirma ni desmiente.



"Cuando entré en la Catalana, ya dije que yo era un interino. Que necesitaría dos mandatos para consolidar un proyecto y que, por la salud de las instituciones, no es bueno alargarse más en el cargo. ¿Presentarme a la Española? De momento, solo me planteo acabar esta segunda legislatura, pero el tenis me ha dado tanto que después seguramente seguiré vinculado a él", sentencia.