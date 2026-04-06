Franco Stupaczuk estalla contra el posible regreso de Juan Lebrón y Ale Galán

El jugador argentino se muestra realmente hastiado por un tema que ronda sobre el circuito Premier Padel de manera constante

Es quizás el tema más discutido en el mundo del pádel. ¿Volverán Juan Lebrón y Ale Galán? Es obvio que en estos momentos parece lejos de ocurrir, ya que en su día separaron sus caminos y ambos parecen contentos en el presente; sin embargo, no deja de ser una opción real que la ruptura más mediática de la historia se convierta en el retorno más grandes de la misma. Sin duda supondría un terremoto en el circuito Premier Padel, algo que entiende un Franco Stupaczuk que en cualquier caso parece estar agotado ante la insistencia de medios y aficionados en el tema.

El argentino que formó dúo con El Lobo en 2025 ha aprovechado el parón del calendario para tener una charla en directo con sus seguidores a través de su canal de Youtube, una en la que no se cortó un pelo a la hora de responder a la pregunta sobre el retorno de los otrora números 1 del mundo. Estas fueron sus palabras: "¡Qué pesados con el regreso! Lo que me cuelga hasta el suelo me tienen con eso. ¡Aburren! ¡Cansan!", sentenciaba.

La reacción fue airada, pero de igual modo mostró después un tono jocoso con el que dejó claro que es un tema que no le quita el sueño, entendiendo que para los aficionados sea un gran aliciente dada la posibilidad de poder destronar a los casi invencibles Arturo Coello y Agustín Tapia.

Como decíamos, el argentino fue compañero del portuense la campaña pasada, por lo que tiene claro hasta qué punto es mediático un Juan Lebrón que sigue luchando por volver a ser uno de los dominadores de un circuito que cada vez admite menos sorpresas.

Juan Lebrón y Ale Galán, caminos separados con un objetivo común

Pese a que no sean pocos los aficionados que suspiran por ver al Lobo y al Alien juntos de nuevo, lo cierto es que a corto plazo no es una posibilidad. Lebrón está dando forma a una nueva pareja junto a Leo Augsburger, mientras Galán espera asaltar el número 1 junto a Fede Chingotto, más aún tras coronarse en el último torneo celebrado en Miami.

Y hablando de campeonatos, ahora llega el P2 de Newgiza, cita en la que no estarán los Golden Boys (Arturo Coello y Agustín Tapia) y en la que está realmente abierta la lucha por el título con las dos parejas ya mencionadas y otras al acecho como la que forman en propio Franco Stupackzuk y Mike Yanguas. Sí, se espera una semana de grandes emociones en Egipto.