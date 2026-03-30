Chingotto y Galán golpean en Miami y amenazan el trono de Coello y Tapia

Tras conquistar Miami con un juego arrollador, Ale Galán y Fede Chingotto recortan distancias y ponen en jaque el dominio de unos terrenales Coello y Tapia

El P1 de Miami ha marcado un punto de inflexión en la jerarquía del pádel mundial. Lo que durante 2025 fue una persecución matemática de Chingotto y Galán sobre Arturo Cello y Agustín Tapia, este año ha mutado en una amenaza real y tangible. Ya no se trata solo de números, sino de sensaciones sobre el 20x10. Mientras Golden Boys parecen haber bajado a la tierra, Ale y Fede han aprovechado las tierras estadounidenses para dar un golpe de autoridad y demostrar que el trono de Premier Padel está más disputado que nunca.

Chingalán apunta alto

La pareja dirigida por Jorge Martínez aterrizaba en Miami con la espinita clavada tras su tropiezo en los cuartos de final de Cancún. Sin embargo, en Florida recuperaron su versión más arrolladora, avanzando por el cuadro con una superioridad insultante y aprovechando unas condiciones de pista que potencian su juego eléctrico. En el otro lado de la red, Coello y Tapia, aunque ya suman dos títulos este curso, están mostrando fisuras poco habituales, sufriendo en rondas previas y evidenciando que ese listón inalcanzable que ellos mismos fijaron empieza a ser accesible para sus perseguidores.

La final fue un reflejo fiel de este cambio de guardia. Chingalán arrancó con una marcha más, golpeando primero con un 7-5 que premió su mayor agresividad en los momentos calientes. Los número uno reaccionaron con orgullo en la segunda manga, firmando un 3-6 impecable que parecía devolver las aguas a su cauce. Pero en el set definitivo, lejos de dejarse llevar por los fantasmas del pasado, el Alien y el Ratón se comportaron como un martillo neumático. Ni siquiera las genialidades aisladas de Tapia frenaron la solidez de la pareja madrileño-argentina, que cerró el partido con un 6-3 definitivo.

Se acorta la distancia

El historial entre ambas duplas sigue favoreciendo a Coello y Tapia, con 21 victorias en 32 finales disputadas, pero la brecha se está estrechando. Aunque el ranking todavía refleja una distancia considerable, especialmente tras el aplazamiento del Major de Qatar, el aura de invencibilidad de los líderes se ha desvanecido.

Tras un 2025 en el que Galán y Chingotto murieron en la orilla, este triunfo en Miami confirma que están listos para convertirse en la peor pesadilla de los vigentes monarcas. El asalto al trono ha dejado de ser una utopía para convertirse en una posibilidad real y la batalla por el reinado del pádel mundial acaba de abrir un capítulo apasionante donde la regularidad ya no es suficiente.