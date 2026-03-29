Juan Lebrón vuelve a tropezar en la misma piedra

El jugador portuense se encuentra con un muro que no le permite de dar el salto que le volvería colocar en lo más alto del pádel mundial

Cerca, pero a la vez tan lejos. Algo así debe pensar Juan Lebrón sobre este inicio de campaña de 2026 junto a Leo Augsburger. El el Puerto de Santa María está jugando bien y su nueva sociedad con el argentino ya está dando sus frutos; sin embargo, ello no evita que por segundo torneo consecutivo haya tropezado con una piedra en forma de pareja y con nombres y apellidos: Arturo Coello y Agustín Tapia.

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Si el portuense estuvo presente en la final del P2 de Cancún para caer en tres sets ante los Golden Boys, en el P1 de Miami del circuito Premier Padel se repitió la historia hasta el punto de volver a golpear primero ganando la primera manga y cayendo en las dos siguientes.

Sobres la semifinal disputada en la ciudad de Florida lo cierto es que el desenlace fue sorprendente, no por el hecho de ver a Coello y Tapia remontando, sino porque en el último apenas opusieron resistencia para terminar cayendo en el global por 5-7, 6,3 y 6-2.

La realidad es que más que achacarle cosas a Lebrón y Augsburger toca hablar de la capacidad para cambiar el ritmo que tienen los número 1 del mundo. Como si jugasen dependiendo de la exigencia, tenemos que tanto Coello como Tapia aumentaron la intensidad y el nivel de acierto a partir de la segunda manga, lo cual provocó que El Lobo y su compañero argentino cometiesen más errores de los que se podían permitir para pelear de tú a tú con los Golden Boys.

Arturo Coello y Agustín Tapia, 19 finales consecutivas

Se dice pronto, pero con esta en Miami son a 19 finales consecutivas para Arturo Coello y Agustín Tapia en el circuito Premier Padel. Los mejores del mundo han empezado la campaña de 2026 bastante más irregulares que en la de 2025, pero no por ello están perdiendo casi ningún encuentro. Más claro: de tres finales disputadas han ganado en dos –pueden sumar otra en 24 horas–.

Ya pensando en lo que se viene el domingo, Coello y Tapia se verán las caras con el ganado de la otra semifinal, la cual disputan Ale Galán y Fede Chingotto contra Mike Yanguas y Franco Stupaczuk. Recordemos que 'Chingalán' son los únicos que han logrado derrotarles este curso, exactamente en la final del P2 de Gijón.