El agente de Augsburger acusa a Juan Lebrón de tirar la semifinal de Miami: "Energúmeno, sinvergüenza..."

La tensión entre Leo Augsburger y Juan Lebrón ha desencadenado una crítica en redes que puede acabar con la pareja

Juan Lebrón y Leo Augsburger volvieron a quedarse a un paso de derrotar a los número uno, Agustín Tapia y Arturo Coello, en el P1 de Miami. El portuense y el posadeño ganaron el primer set en las semifinales del torneo norteamericano, pero acabaron cayeron después de que lo primeros cabezas de serie le dieran la vuelta al partido.

Tapia y Coello ganaron por 5-7, 6-3 y 6-2, y por las redes sociales se filtró una conversación en el banquillo de la dupla que entrena Agustín Gómez Silingo cargada de reproches y tensión. Augsburger culpaba a Lebrón de estar fuera del partido y el gaditano aseguraba que no era por falta de motivación, sino porque no le salía nada.

El bajón de Lebrón en el juego resultó clave para que Tapia y Coello alcanzaran la final del Miami Premier Pádel P1, pero el incendio ha llegado después. No es la primera vez que el representante de Augsburger, el polémico Lisandro Borges, las tiene con Juan Lebrón, pero pocos esperaban que ahora volviera a enfrentarse cuando juega al lado de su representado.

En una storie y, luego, en un video que ha publicado a través de las redes sociales, el agente y promotor argentino insulta al andaluz y le advierte que, si no logra reconducir su relación con Leo Augsburger y asumir sus culpas, no tendrá nunca ninguna posibilidad de ser número uno.

Borges, sin piedad contra Juan Lebrón

"¿No quieres Ganar? Te ganó todo el 1 set porque vos no definís un solo punto. Energúmeno, sinvergüenza y mal compañero te mereces quedar solo!", escribía Lisandro Borges, que luego iba a más a través del mencionado video.

"Yo comunico lo que está mal en el pádel y vos sos algo que le hace mal al pádel y a todos los compañeros que tienes a tu lado, como destruiste el año pasado no solo a tu coach, Pozzioni. Y te cansaste de faltar al respeto a tu compañero. Lo que has hecho en este tercer set es imperdonable, es tirar el partido. Te burlaste de tu entrenador, de tu compañero, de la gente que pagó la entrada, de la gente que lo vio por televisión y quedó claro el tipo de persona que sos. Eres un individuo nefasto", critica Borges.

El argentino iba más allá y exigía una disculpa inmediata a Juan Lebrón. "No sé qué vas a hacer para disculparte con Leo por tirarle el partido a la basura. Le echas la culpa a Leo. ¿Cómo puedes ser tan sinvergüenza de decir que Leo no quería ganar? El que gana los puntos es él. Tú no ganas un solo punto. No creo que Leo te deje pasar más de éstas. No tienes muchas más opciones porque si pierdes a Leo no creo que vayas a ser número 1 con nadie empujando la pelota como la empujas. Sin un Leo, sin un Galán y sin un Tapia jamás podrás volver a ser el número uno del mundo", añadía.

Lisandro Borges concluía con un 'consejo' a Lebrón. "No seas más tontito de lo que ya has demostrado ser y sé respetuoso con la gente, con tu equipo y con tu compañero", indicaba antes de señalar que todo había sido por un "capricho", sin desvelar de qué se trataba. "Le quitaste la posibilidad a Leo de alcanzar una nueva final solamente por un capricho. Tiraste a la basura un partido, un torneo y mucho esfuerzo de Juanma, Gómez Silingo y Leo", concluía Borges.