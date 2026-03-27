Paquito Navarro pone las cosas en su sitio en el P1 de Miami

El jugador hispalense se repone del batacazo sufrido en Cancún y ya se encuentra en cuartos de final del torneo de Miami, donde le espera el mayor de los retos

Están siendo semanas de aprendizaje y crecimiento. Paquito Navarro ha iniciado en esta temporada de 2026 un nuevo camino junto a Fran Guerrero y, pese a debutar llegando a las semifinales en Riad, tras ello han llegado diversos varapalos que dejan claro que aún deben asentarse como pareja. Pues bien, podemos decir que se están viendo brotes verdes en el Miami P1 del circuito Premier Padel, torneo en el que han vuelto a poner las cosas en su sitio estando ya clasificados para cuartos de final.

Olvidando el batacazo sufrido en Cancún, el hispalense y el de Coín han derrotado por la vía rápida a Iñigo Jofre y Manuel Castaño (6-1 y 6-4) para meterse entre las ocho mejores parejas en el torneo de Florida y citarse en cuartos de final con los mejores del mundo: Arturo Coello y Agustín Tapia.

Así es. El reto para Paquito Navarro será inmenso. Ya no es que deba pelear ante los número 1 del ránking mundial, es que estos directamente están arrasando como ya hicieron en 2025. De tres torneos que se llevan disputados han ganado dos y en el tercero cayeron en la final. Exacto, derrotarles es el mayor desafío del circuito y algo que por ahora solo ha estado al alcance de Ale Galán y Fede Chingotto.

Lo cierto es que antes del P1 de Miami los Golden Boys se dejaron por el camino algunos sets, pero en esta ocasión parecen aún más infalibles, llegando a los cuartos del torneo tras acabar con Alejandro Arroyo y Leonel Daniel Aguire en dos mangas (7-6 y 6-4).

Sin sorpresas entre los mejores del mundo

En cuanto al resto de dúos que competirán en cuartos de final, lo cierto es que ninguno de los favoritos se ha quedado por el camino. Así, Ale Galán y Fede Chingotto han cerrado su clasificación derrotando a Valentino Libaak y Alex Chozas por 6-1 y 7-6 para medirse en la siguiente ronda a Javier Barahona y Javier García.

La pareja número 3, la de Franco Stupaczuk y Mike Yanguas, no ha tenido problemas con Juanlu Esbrí y Alejandro Ruíz Granados (6-3 y 6-4) para encarar ahora un duro choque de cuartos con Martín di Nenno y Momo González. Por último, Juan Lebrón y Leo Augsburger (finalistas en Cancún) han dejado por el camino a Pablo García y David Gala por un doble 6-4 que les cita ahora con Jon Sanz y Coki Nieto.