México Major Premier Pádel 2025 | Partidos de hoy 28 de noviembre, horarios, orden de juego y dónde ver por TV los 1/4 de final

La lucha por el número uno masculino, por entrar en las Premier Pádel Finals en el femenino, con Lebrón y Augsburger como favoritos para estar en semifinales, los cuartos del México Major Premier Pádel apuntan alto

Las numerosas sorpresas acaecidas en los octavos de final del México Major Premier Pádel 2025 han dejado un viernes muy abierto e interesante, en el que se han resuelto algunas de las incógnitas que había en juego en Acapulco, pero se han intensificados otras luchas.

La que ha quedado finalmente definida con los resultados de octavos de final ha sido los 16 participantes en el cuadro masculino de las Premier Pádel Finals 2025 de Barcelona; así como la pelea por el número uno femenino a final de campaña, ya que Ari Sánchez y Paula Josemaría caían de forma prematura y dejaban como número uno absolutas a Delfi Brea y a Gemma Triay.

Lo que queda por definirse son las últimas plazas para esas Premier Pádel Finals en el circuito femenino. Para poder tener opciones de alcanzarlas, Osoro e Iglesias tendrían que derrotar en cuartos a las Uno, algo harto complicado.

En cuanto a la pelea por el número uno masculino, tanto Coello y Tapia como Galán y Chingotto siguen firmes en el cuadro, que ha quedado abierto para la novedosa pareja formada por Juan Lebrón y Leo Augsbuger después de que cayeran los número tres, Coki Nieto y Mike Yanguas. Ahora, Lebrón y Augsbuger se enfrentan a los 'Javis', García y Barahona, que llegan crecidos, pero que a priori deben darle menos problemas que Nieto y Yanguas.

Más abierto aún ha quedado el cuadro femenino después de la eliminación en octavos de tres de las cinco parejas favoritas. Eso le da opción de alcanzar las semifinales de este Major parejas poco habituales, ya que habrá pelea entre las duplas 8 y 10 del cuadro (Bea Caldera/Carmen Goenaga vs Marina Guinart/Vero Virseda) y 6 y 13 del mismo (Claudia Jensen/Alejandra Alonso vs Jessica Castelló/Lorena Rufo)

Horarios de cuartos de final del México Major Premier Pádel 2025

Pista Estadio

Delfi Brea/Gemma Triay (1) vs Aranza Osoro/Victoria Iglesias (9) - 23:00 horas (hora peninsular española)

Sanyo Gutiérrez/Gonza Alfonso (15) vs Ale Galán/Fede Chingotto (2) - A continuación

Bea González/Claudia Fernández (3) vs Lucía Sainz/Raquel Eugenio (11) - No antes de las 2:00 horas

Agustín Tapia/Arturo Coello (1) vs Momo González/Fran Guerrero (7) - A continuación

Pista Caliente

Bea Caldera/Carmen Goenaga (10) vs Marina Guinart/Vero Virseda (8) - 23:00 horas)

Leo Augsburger/Juan Lebrón (5) vs Javi García/Javi Barahona (11) - A continuación

Claudia Jensen/Alejandra Alonso (6) vs Jessica Castelló/Lorena Rufo (13) - No antes de las 2:00 horas

Paquito Navarro/Jon Sanz (6) vs Franco Stupaczuk/Martín Di Nenno (4) - A continuación