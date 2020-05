Rafa Baena vuelve al Conservas Alsur Antequera

El ex jugador del Rhein-Neckar Löwen alemán regresa a la que fue su casa durante muchos años con las ganas y la ambición de formar parte de un proyecto en claro crecimiento. "Además de por las ganas que tenemos de volver a casa y todo lo que conlleva esto (familia, vida social, etc), el objetivo que tiene este club es motivante para cualquier jugador y el premio del ascenso al final de temporada es un reto que quiero intentar conseguir, aportando mi granito de arena al equipo y al club. Por otro lado, el nuevo Club Balonmano Los Dólmenes está creciendo con estabilidad económica, basándose en la masa social que apoya al club y en la cantera que cada vez es más numerosa y obtienen mejores resultados. Por último, conozco a la mayoría de los compañeros y al cuerpo técnico, he jugado con algunos de ellos en mi etapa anterior y estoy seguro de que será un gran año a nivel de vestuario y personal", declara.

Además, quiso añadir que "el objetivo del equipo, observando los números y el nivel mostrado en la no concluida temporada pasada, a priori, debe ser luchar por el ascenso" algo que conlleva que las cosas que se han hecho bien, sigan funcionando, "para así cumplir los objetivos a corto plazo y estar preparados mental y físicamente para ser constantes y afrontar las adversidades que se presentarán".

Con 37 años y un palmarés más que envidiable en el extranjero (dos Handball Bundesliga, una Copa y una Supercopa), volverá a vestir la camiseta con la que se proclamó máximo goleador de la Liga Asobal en el pasado. Vivencias que espera volver a repetir, aunque sean parecidas, junto a su afición en el Fernando Argüelles: "Le pediría, en primer lugar, que se ilusione una temporada más, que apoyen al club y a su equipo como siempre lo han hecho y este año incluso con más fuerza y unión después del tiempo tan difícil que estamos pasando y superando juntos. Que disfruten de cada partido, independientemente del resultado final", comenta Rafa Baena.

Sin duda alguna, otro movimiento clave por parte del Conservas Alsur Antequera para la planificación de la próxima temporada tras el anuncio de renovación de Alberto Castro y que contrarrestan las salidas oficiales de Juan Palomino y Daniel Tolmos.