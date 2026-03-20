Adiós a Chuck Norris, el campeón mundial de kárate más mediático de la historia

El excampeón estadounidense ha fallecido a los 86 años; Norris fue más conocido por su faceta de actor de acción, pero su legado deja siete años de dominio mundial, hasta su retirada, en la señalada arte marcial

Chuck Norris, el conocido actor estadounidense de películas de acción y también excampeón del mundo de kárate, ha fallecido a los 86 años, según ha confirmado su familia en un comunicado.

Famoso como deportistas antes de que llegara al estrellato como actor, Norris había sido ingresado en un hospital de Kauai, en Hawai, según habían informado varios medios estadounidenses, después de sufrir una emergencia médica.

Nacido en Oklahoma el 10 de marzo de 1940, también tuvo un pasado militar antes de ser deportista y, de hecho, descubrió las artes marciales en la Fuerza Aérea de EE.UU. Chuck Norris se inició con el Tang Soo Do y, cuando dejó el ejército, abrió varias escuelas de kárate y empezó a competir en esta especialidad, de la que fue campeón del mundo durante siete años, entre 1968 y 1974, cuando se retiró de la competición.

Da el salto en una mítica película de Bruce Lee

A partir de ahí da el salto a la pantalla. Se dio a conocer en la famosa película de Bruce Lee de 1972, 'The Way of the Dragon', y luego se haría popular a finales de los 70 y en los 80 del siglo pasado por películas de acción, entre las que destaca Breaker! Breaker! o las tres películas de Desaparecido en Combate.

Ya en los noventa volvería una ser un gran protagonista, en este caso de la pequeña pantalla, con la serie de televisión 'Walker, Texas Ranger', que le dio a conocer entre el público más joven y que estuvo casi diez temporadas en pantalla (1993-2001).

Chuck Norris, adiós rodeado de su familia

"Con gran pesar, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris, ocurrido ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener la privacidad de las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que partió en paz", hacía público su familia en redes sociales, donde daba a conocer la noticia.

"Para el mundo, fue un artista marcial, un actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo cariñoso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", añade el escrito.

Por último, manda un mensaje a los muchos seguidores que tenía. "Aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la suerte de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de los fans de todo el mundo significaron mucho para él, y nuestra familia está verdaderamente agradecida por ello. Para él, ustedes no eran solo fans, eran sus amigos", concluía.