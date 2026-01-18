Así queda el Europeo de Waterpolo Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 2 de la segunda fase de grupos hoy 17 de enero

Los favoritos no fallan en el Grupo F y se jugarán entre ellos las dos plazas para las semifinales en el Europeo de Waterpolo Masculino 2026

La segunda jornada de la Ronda Principal del Europeo de Waterpolo 2026, que se está disputando en Belgrado, arrancó con victoria de las grandes favoritas, que se jugarán entre sí las dos plazas que dan acceso a semifinales, aunque con incertidumbre para una Italia que venció de forma más apurada (16-14) a Georgia.

Los italianos conservan el liderato de su grupo, pero dejan dudas de cara a sus dos últimos duelos ante Croacia y Grecia, con los que se van a jugar los cruces de semifinales.

Tanto griegos como croatas no tuvieron tantos problemas para deshacerse de turcos y rumanos, respectivamente. Croacia, que está obligada a ganarlo todo para estar en semifinales, superó a Rumanía por 17-9; mientras que Hungría, que pasó como primera de su grupo y tiene un cierto margen, no dio ninguna opción a Turquía, a la que derrotó por 20-8.

Este domingo es el turno del grupo en el que está España. Los pupilos de David Martín se cruzan con Francia, que ya no tiene opciones de alcanzar las semifinales, pero que ha complicado mucho la vida a los españoles en los últimos campeonatos.

A priori, el equipo español debería ganar este partido y jugársela a una carta ante Hungría. Los húngaros se cruzan con la anfitriona Serbia en la lucha por la primera posición y, de ganar, se las verían con los españoles en la última jornada con la clasificación conseguida. Montenegro, ya con pocas opciones, se enfrenta a Países Bajos con la ilusión se mantenerse con vida hasta la última jornada de esta fase.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Waterpolo Masculino

GRUPO E

Resultados 1ª jornada

Francia 10-14 Serbia

Montenegro 6-14 España

Hungría 16-11 Países Bajos

Clasificación

1. Hungría 9 puntos (+16)

2. Serbia 8 puntos (+7)

3. España 6 puntos (+14)

4. Montenegro 3 (-10)

5. Países Bajos 1 (-14)

6. Francia 0 (-13)

GRUPO F

Resultados 1ª jornada

Croacia 17-9 Rumanía

Grecia 20-8 Turquía

Georgia 14-16 Italia

Clasificación

1. Italia 9 (+27)

2. Grecia 9 (+27)

3. Croacia 6 (+18)

4. Rumanía 3 (-21)

5. Turquía 0 (-24)

6. Georgia 0 (-27)

Horarios y donde ver por TV el Grupo E el domingo 18 de enero

GRUPO E - 2ª jornada

Francia - España (15:30

Montenegro - Países Bajos (18:00 horas)

Serbia - Hungría (20:30 horas)

Todos los encuentros pueden verse de forma online bajo registro gratuito por la plataforma Eurovision Sport; Teledeporte y RTVE Play retransmitirán los partidos de España y los más interesantes de este Europeo de waterpolo masculino 2026.