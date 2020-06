La Pantera Guaraní entrena por videollamada con la meta de clasificar a Tokio

Asunción, 2 jun (EFE).- Camila Pirelli, 'la Pantera Guaraní', llevaba solo 4 meses preparándose con su nuevo entrenador en Estados Unidos cuando la expansión del coronavirus la obligó a regresar a Paraguay, su país, donde ahora se entrena por videollamada con la vista puesta en clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio.

El viaje de vuelta, la cuarentena sanitaria y la incertidumbre ante la pandemia cambiaron los planes de Pirelli en Estados Unidos, pero lejos de mostrar preocupación, la heptatleta paraguaya aseguró que no está "apurada ni presionada para ninguna marca" porque este año ya no habrá competiciones importantes.

"El objetivo es Tokio 2020, queremos clasificarnos, llegar bien. Calculo que mi entrenador tendrá pensado probar el primer heptatlón el año que viene, para marzo más o menos, como para asegurar y estar tranquilos", comentó Pirelli a Efe durante una pausa en su entrenamiento.

'La Pantera Guaraní' se entrena ahora en las instalaciones del Comité Olímpico Paraguayo (COP), en las afueras de Asunción, mientras su entrenador le da indicaciones desde la pantalla de su tableta.

"Estoy entrenando por medio de videollamada, de FaceTime. De repente me filman, le mando el video y me dice: 'Haz esto, esto y esto'. Obviamente no es lo tradicional, pero es lo que hay", explicó Pirelli.

La heptaleta volvió a Paraguay en marzo, apenas unos días antes de que se cerraran por completo las fronteras y, como todo viajero procedente del exterior, tuvo que cumplir sus 14 días de cuarentena obligatoria.

A eso se sumaron varias semanas más sin poder entrenar al aire libre, hasta que el Gobierno paraguayo inició el 4 de mayo la primera fase de la "cuarentena inteligente", como se denomina a la flexibilización gradual de las restricciones, en la que los atletas de elite podían volver los entrenamientos.

En ese tiempo, que se prolongó casi dos meses, Pirelli tuvo que adaptar sus rutinas y su nutrición a las nuevas circunstancias y entrenarse en casa, con las dificultades de "tratar de simular lo que uno hace dentro de la pista", que en su caso se corresponde con siete disciplinas.

"Mi mamá me prestó la caminadora, la gente de mi gimnasio me dejó unas cuantas pesas, tengo pelota medicinal, tengo un patiecito, tengo algunos escalones y así empezamos a adaptar un poquito. Cada uno por su parte me enviaba sus planes (...), pero obviamente con la incertidumbre de que no sabíamos a qué apuntar, hasta cuándo íbamos a estar sin pista y el tema de que las competencias se fueron cancelando a medida que pasaba el tiempo", añadió.

BATERÍAS CARGADAS Y MIRADA EN 2021

Tras casi dos meses en casa, el regreso a la pista le sirvió a Pirelli para volver a tener las "baterías cargadas" y enfocarse en las competiciones del calendario de 2021.

Esta prórroga también le servirá para afianzar el entendimiento con su entrenador, al que conoció en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y con el que apenas tuvo tiempo de trabajar unos meses.

"Cuando fui a EE.UU., en noviembre del año pasado, pensé: 'por qué no tengo un año más para entrenar con este coach' y sea por las circunstancias que sea, se dio eso. Creo que va a ser un cambio bastante positivo cambiar de 2020 a 2021 los Juegos Olímpicos (de Tokio)", afirmó optimista.

Además, asegura que en este tiempo se podrá observar si afecta "positiva o negativamente el cambio de entrenador", porque "realmente un cambio de entrenador se sufre unos meses".

El hecho de no poder ver reflejado en las marcas cómo le repercute el cambio de entrenador es lo único que observa Pirelli en esta situación anómala que vive con la pandemia.

Por lo demás, su calendario apenas muestra variaciones ya que tras los Juegos de Tokio, previstos para julio y agosto de este año, antes de que el mundo quedara azotado por la pandemia, "ya tenía descanso para el año que viene".

Ahora tampoco tiene previsto competir y prefiere afrontar con tranquilidad y sin presión los próximos meses para asegurarse una buena marca de cara a Tokio 2021.

"Es complicado ahora, porque hay un periodo de espera también para los JJ.OO. y no conviene competir y de repente esa marca ya no va a valer, así que vamos a esperar hasta el año que viene", concluyó la atleta.