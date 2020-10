Canillejas inaugura la cancelación de las clásicas de otoño

Madrid, 26 oct (EFE).- La Carrera Popular de Canillejas, una clásica del calendario atlético del otoño con un recorrido de 10 km por el distrito madrileño de San Blas, no cumplirá este año su 41 edición, cancelada por la pandemia de coronavirus y sin alternativa virtual.



"Correr es correr, así que no vamos a recurrir a inventos como las carreras virtuales y menos a intentar hacer dinero. Cuando hay riesgo de contagios hay que cancelar, sencillamente", declaró a EFE el organizador de la clásica madrileña, José Cano.



La carrera tenía asignado el 22 de noviembre próximo en el calendario, pero, por vez primera desde el incidente de 1984, no se disputará.



Aquél año la competición tuvo que suspenderse sobre la marcha cuando un espectador empujó y derribó en plena carrera al atleta británico Michael McLeod, que a punto estuvo de ser atropellado por el coche de la organización que venía detrás.



El agresor formaba parte de un grupo de atletas populares que boicotearon la carrera en protesta por la presencia de atletas de elite en una prueba que llevaba la palabra "popular" en su denominación.



"No pasa nada por que no haya carrera este año. Que la gente siga entrenando para el año que viene. Lo sensato, ahora, es no organizar carreras. Lo que pasa es que en carreras que congregan 30.000 corredores probablemente tengan compradas las camisetas y querrán darles salida", observó Pepe Cano.



Para el veterano organizador, "correr en Canillejas es como jugar en el Bernabéu", pero entiende que "con la salud no se juega" y ha resuelto cancelarla sin alternativa virtual o contrarreloj, como han hecho otras organizaciones.