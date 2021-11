El Derbi de las Aficiones recupera su recorrido original con 5.500 corredores

Madrid, 5 nov (EFE).- El Derbi de las Aficiones, que enfrentará a 5.500 corredores populares representando los colores de Real Madrid y Atlético, recupera el 7 de noviembre el circuito de 10 kilómetros homologado más rápido de la capital y contará con los exfutbolistas Toni Muñoz y Álvaro Arbeloa como capitanes de ambos equipos.



Tras los cambios sufridos en la última edición, el Derbi de las Aficiones tendrá su salida en la calle Padre Damián, junto al Santiago Bernabéu, y la meta, tras diez kilómetros de recorrido, en la explanada donde se situaba el Vicente Calderón, junto a Madrid Río.



El reglamento para dictaminar el equipo ganador consiste en sumar el tiempo de todos los corredores que lleguen a la línea de meta en noventa minutos y el vencedor será el que menos tiempo neto medio registre.



"Lo bonito es disfrutar el ambiente porque hay mucha camaradería, la gente se ayuda durante la carrera y eso es muy bonito. Todo esa mezcla hace muy especial las carreras populares", dijo el exfutbolista Álvaro Arbeloa.



Para Toni Muñoz, exjugador del Atlético de Madrid, el atletismo es un deporte que "siempre" le ha gustado aunque no lo practique.



"Intenté prepararme un maratón con Roberto Solozabal pero no tuve el tiempo necesario. El atletismo me gusta, me apasiona, lo veo y, aunque es un deporte individual, hay que estar mentalmente preparado. Creo que para entrenarlo es más duro que para jugar al fútbol", confesó.



Lidia Campo, medallista nacional en 3.000 metros obstáculos, destacó la "rapidez del recorrido" y se mostró confiada "en hacer buena marca para que el equipo colchonero se haga con la victoria".



En el lado merengue, el atleta Roberto Alaiz será el encargado de guiar los designios de los corredores populares que representen al Real Madrid por las calles de la capital, algo que le trae "buenos recuerdos".



Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, destacó el "espíritu que representan ambos clubes y lo que representa esta carrera, que es una de las más bonitas del mundo".



"Madrid es una de las ciudades que tiene el deporte más en vena. Los Juegos Municipales más numerosos de Europa están aquí. El deporte nos atraviesa y nos ha servido mucho durante la pandemia. Correr me ha dado muchas cosas como conocer más límites, hacer amigos y tener ese espacio de reflexión que todos necesitamos", confesó.



Felipe Martín, director de Patrocinios y Eventos de Banco Santander, declaró que es "un honor apoyar esta carrera especial porque es uno de los mejores ejemplos de deporte popular, vida saludable y pasión".



Además de contar por primera vez con camisetas hechas con tejido sostenible, el Derbi de las Aficiones tendrá vehículos de carrera 100% eléctricos como apuesta por una carrera sostenible.