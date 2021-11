El español Álex Pella en la recta final del inicio del mayor desafío oceánico

Redacción deportes, 27 nov (EFE).- El navegante transoceánico español Àlex Pella y el francés Romain Pilliard, a bordo del trimarán 'Use it Again' partirán mañana domingo del puerto francés de la Trinité-sur-mer (Bretaña francesa) en la recta final del inicio de uno de los desafíos más arriesgados de la vela mundial: la Vuelta al Mundo de Este a Oeste (contra vientos y corrientes dominantes).



El trimarán 'Use it Again' (Úsalo de Nuevo) realizará ahora un recorrido de 800 millas (1.450 km) hasta la bahía de Cádiz, donde está previsto que ambos navegantes instalen su base técnica en Puerto Sherry.



Allí aguardarán la mejor ventana meteorológica, posiblemente a primeros de diciembre, para lanzarse a intentar batir el récord homologado de la circunnavegación hacia el Oeste, establecido en 122 días, 14 horas y 3 minutos por el navegante francés Jean Luc Van den Heede con el monocasco de 85 pies (26 metros) 'Adrien' en 2004. Hasta hoy solo cinco barcos han logrado completar este recorrido.



El gran desafío al que se enfrentan es una vuelta al mundo de más de 34.000 millas (63.000 km), pasando por el Cabo de Hornos, atravesando el Estrecho de Torres al norte de Australia y posteriormente el Cabo de Buena Esperanza, Cabo Verde y Canarias, antes de regresar a Sanlúcar de Barrameda, donde se parará el crono, para posteriormente remontar el río Guadalquivir hasta la ciudad de Sevilla.



La línea oficial de salida y meta está situada en la desembocadura del río Guadalquivir en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Se ha establecido allí para conmemorar la expedición de Magallanes y Elcano que partió del mismo lugar hace 500 años.



Álex Pella, de 48 años, nacido en Barcelona y residente en Denia (Alicante), en caso de lograr batir el récord sería el primer hombre en lograr los récords de la Vuelta al Mundo en ambos sentidos ya que desde 2017 ostenta el tiempo de referencia del Trofeo Jules Verne - Vuelta alrededor del mundo con tripulación- en 40 días 23 horas y 30 minutos con Francis Joyon en el 'Idec Sport'.



"Tratar de batir este fantástico récord y en la misma ruta que lo hicieron Magallanes y Elcano hace 500 años encaja perfectamente con mi forma de vivir la vela oceánica", ha explicado Pella.



El 'Use it Again' es un trimarán legendario de la clase 'Ultimate' que fue botado en 2003 y bajo el nombre 'B&Q Castorama' batió el récord de la Vuelta al Mundo en 2005 al mando de Ellen MacArthur.



Diseñado por Nigel Ivens y Benoit Cabaret tiene 23 metros de eslora por 16 de manga, con un mástil de 30 metros y desplaza 8300 kg. con una superficie vélica de 373 metros cuadrados.



Abandonado en 2011 fue recuperado en 2016 por Romain Pilliard para convertirlo en el buque insignia de la economía circular y en uno de los cinco trimaranes más rápidos del mundo.



El barco se ha renovado con una preocupación por la elección de materiales y la transformación o el reciclaje de equipos obsoletos El objetivo era reutilizar la mayor cantidad posible de piezas existentes, buscar otras de segunda mano para transformarlas y adaptarlas a este barco.



La energía necesaria a bordo para operar los instrumentos de navegación (piloto automático, información del viento, velocidad, mapeo, etc.) es producida íntegramente por la combinación de energía eólica, hidrogenerador y paneles solares. Este material no es nuevo, proviene de piezas reacondicionadas por los proveedores.



Además, utilizarán esta Vuelta al Mundo para ayudar a la investigación mediante la creación del primer mapa mundial de registro del sonido de los océanos junto científicos expertos en la contaminación acústica de los mares.