Perales: ?Quedan 998 días para París, lo tengo metido entre ceja y ceja?

Valencia, 3 dic (EFE).- La nadadora aragonesa Teresa Perales, ganadora de veintisiete medallas en seis Juegos Paralímpicos y premio Princesa de Asturias de los Deportes este año, afirmó que tiene metido ?entre ceja y ceja? estar presente en París 2024, que serían sus séptimos JJOO, para los que apuntó que lleva la cuenta atrás: 998 días.



?Entre medias hay dos Mundiales, un Europeo y muchas más competiciones. Hay que ir paso a paso en función de cómo me vaya respondiendo el cuerpo y vaya consiguiendo las marcas para clasificarme, pero, si todo es como parece, pinta bien. En principio debería de poder hacerlo, así que, a por todas?, contó en una entrevista con Efe.



La nadadora paralímpica de 45 años dijo este viernes que se encuentra recuperada de su luxación de hombro y ya entrena con normalidad tras su visita a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), donde dio una conferencia en el acto de entrega del premio CAVIDA, impulsado por la Fundación Juan Arizo Serrulla.



El premio busca mejorar la calidad de vida de las personas y en esta primera edición la ganadora ha sido la alumna Inés Mira, con su trabajo ?Diseño de soluciones en prendas textiles para conseguir autonomía en el vestir a personas con movilidad reducida?, un trabajo en el que se ha inspirado en las necesidades de su hermano, con una discapacidad.



Perales, que reconoció que Los Juegos Olímpicos de Tokio fueron un reto importante que la puso muy al límite, pero del que acabó muy contenta por volver con la medalla de plata en los 50 metros espalda, explicó que todavía sigue sin diagnóstico por las crisis espásticas con fuerte hiperactividad muscular que sufrió en Japón.



?Sigo con pruebas y sin diagnóstico, pero tampoco me preocupa. Lo que me pasó fue muy serio, pero como ahora me encuentro bien y sin medicación, ya lo he olvidado. Estoy estupenda, hago vida completamente normal?, explicó.



Perales incidió en su deseo de seguir en la competición después de llevar tantos años al máximo nivel: "Ya sé el camino para llegar y la trayectoria que me espera, la paciencia que requiere enfrentarte a una temporada nueva, tener el objetivo a largo plazo y saber esperar con la tranquilidad de que cada entrenamiento y día cuenta?.



Perales, que ha recibido este año numerosos premios entre los que destaca el Princesa de Asturias, apuntó que ella no busca reconocimientos, sino medallas, y los premios ?es algo que viene de regalo" y que agradece "de corazón?.



Por último, la nadadora expresó que a través de conferencias como la de este viernes busca compartir su propia experiencia profesional, con anécdotas y vivencias, con el objetivo de que la gente vea que no se puede quedar con las apariencias.



?Somos personas normales. Es importante tener objetivos y atreverte a aprovechar las oportunidades que la vida te brinda. Vivimos a veces en una queja continua y no valoramos suficiente lo que tenemos y lo que vivimos?, finalizó.