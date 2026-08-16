España acaba séptima del Europeo de atletismo con dos bronces finales y tres cuartos puestos

España acaba con ocho medallas en Europeo de Birmingham 2026 después de los bronces logrados por la selección española femenina de maratón y del relevo 4x100 mixto

Los bronces de la selección española femenina de maratón y del relevo 4x100 mixto ampliaron a ocho el número de medallas de la delegación española en los europeos de atletismo de Birmingham 2026, que se quedaron con la miel en los labios en la última jornada con tres cuartas plazas y, en especial, con la de Dani Arce en los 3.000 metros obstáculos.

España cierra los Europeos de atletismo con los oros de los marchadores María Pérez y Paúl McGrath, las platas de Miguel Ángel López, también en marcha, y de Marta García en 5.000, y los bronces en marcha de Raquel González, de Mohamed Attaoui en 800, del equipo femenino de maratón y del relevo 4x400 mixto.

España, que mejora las cinco medallas de Roma 2024, acaba séptima de un medallero que ha liderado el equipo italiano, seguido muy de cerca por Gran Bretaña y por Alemania.

Bronce en maratón femenino

La primera alegría de esta séptima jornada la dio el maratón. La selección española femenina de maratón, formada por Carolina Robles (8ª), Fátima Ouhaddou (15ª), Ester Navarrete (18ª) y Meritxell Soler (20ª), logró la medalla de bronce por equipos tras acabar por detrás de Gran Bretaña, en el que destacaron el bronce individual de Abbie Donnelly y el quinto puesto de Natasha Wilson, y de Italia, con la sexta posición de Rebeca Lonedo como mejor resultado.

El triunfo individual fue para la finlandesa Alisa Vainio, que dominó la carrera desde el inicio, entró en la meta en solitario. Por detrás la húngara Lilli Anna Vindics-Toth y la británica Donnelly.

En la prueba masculina, el equipo español formado por Jorge González (14º), Carlos Mayo (15º), Ilias Fifa (16º), Ibrahim Chakir (20º), Jorge Blanco (24º) y Fernando Carro (44º) se quedó la medalla de chocolate, un cuarto puesto que supo a poco. El campeón fue el alemán Amanal Petros, de origen eritreo, por delante del italiano Pietro Riva y del israelí Gashau Ayale.

Un último bronce en la pista para el equipo español

La última medalla de la delegación española llegó en el relevo 4x100 mixto, formado por Guillem Crespí, Maribel Pérez, Andoni Calbano y Jaël Bestué, que consiguió el bronce con récord nacional (40.42). Gran Bretaña ganó el oro con récord de Europa (39.97) y Alemania fue plata (40.11).

En el resto de la jornada vespertina para los españoles, Dani Arce terminó cuarto en los 3.000 obstáculos, a solo 37 centésimas de un bronce que parecía tener en su mano, pero que acabó cediendo. Mientras, Alejandro Quijada fue sexto.

Yulenmis Aguilar, por su parte, no pudo luchar por las medallas en jabalina tras quedar fuera de la mejora, y Fátima Diame logró un destacado sexto puesto en longitud con 6,80 metros.

El relevo femenino 4x400, con las 'Golden Bubbles', cerró la competición con un 3:24.39, mejor marca española de la historia de los campeonatos continentales y un nuevo cuarto puesto.

Duplantis gana su cuarto oro europeo

Duplantis fue el gran protagonista de la jornada final en Birmingham. El saltador sueco conquistó su cuarto título consecutivo en pértiga con 6,15 m, en una jornada donde se decidieron muchos títulos.

Aparte del triunfo británico en el relevo 4x100 mixto que le dio el bronce a España, en los relevos 4x400, Países Bajos ganó el femenino (3:21.10) y Italia el masculino, en una llegada muy ajustada.

En las pruebas individuales, Frederik Ruppert (Alemania) se proclamó campeón en los 3.000 obstáculos con 8:25.33; Georgia Hunter Bell (Gran Bretaña) ganó los 1.500 m femeninos con 4:07.78; Larissa Iapichino (Italia) se proclamó campeona de longitud con 7,00 m; y Sara Kolak (Croacia) conquistó el oro en jabalina con 62,43 m.